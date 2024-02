La “pelea” que Carla Giraldo protagonizó en MasterChef Ecuador, ¿qué pasó?

Carla Giraldo ha sido muy mencionada en las últimas semanas porque se estrenó como presentadora gracias al nuevo reality del Canal RCN’ La Casa de los Famosos’, rol que desempeña en compañía de Cristina Hurtado.

Sin embargo, recientemente fue invitada, junto a Carolina Acevedo, por el chef Jorge Rausch a ‘MasterChef Celebrity Ecuador’, donde también trabaja como jurado. Las dos ganadoras de la versión colombiana dejaron mucho que decir tras su paso por la competencia culinaria.

Los participantes de la versión ecuatoriana tuvieron un desafío de campo y las dos actrices dieron recomendaciones a cada uno de los grupos para la preparación de los platos. Giraldo hizo acompañamiento al equipo azul, pero lo que más llamó la atención fue un pequeño inconveniente que tuvo con una de las concursantes, la actriz ‘Gigi’ Mieles.

Resulta que la nacida en Medellín probó uno de los platos, pero no le gustó porque según ella la cebolla estaba cruda y no tenía sabor. La ecuatoriana la cuestionó: “¿Cómo hacemos para acelerar el proceso de cocción de la cebolla?”, entonces Giraldo le sugirió: “Sepárela y la deshidrata lo más rápido posible”.

Si bien Carla Giraldo solo estaba ayudando, Mieles no estuvo muy de acuerdo con la actitud que tuvo para decirle las cosas. “Carla vino con una vibra como pasiva agresiva, como de que Ay, ¿qué es eso? sabe a mier… O sea, di las cosas bien, si no te gusta, no te gusta, pero no digas, ay sabe asqueroso”, dijo la ecuatoriana imitando sarcásticamente a la ganadora colombiana.

Luego, de frente y en medio de risas, Gigi Mieles le dijo a la actriz: “Eres como pasivo agresivo, ¿no?”, muchos se rieron y Giraldo, sin pena alguna, le contestó: “Más agresiva que pasiva”.

¿Qué le pasó a Carla Giraldo?

Ahora que la protagonista de ‘Me Llaman Lolita’ está de regreso en la televisión con ‘La Casa de los Famosos’ muchos se han preguntado cómo hizo para bajar de peso, a lo que ella responde que es gracias a la ayuda de estricto régimen alimenticio que hace con ayuda de un médico, lo que hizo que bajara unos 20 kilos.