La razón por la que Ana Karina Soto rompió en llanto en ‘Buen día, Colombia’

Mientras se encontraba presentando el programa “Buen Día, Colombia”, este lunes 20 de febrero la presentadora Ana Karina Soto se mostró muy emocionada debido a una sorpresa que le dieron.

Sin esperarse ningún regalo ni sorpresas, la presentadora se encontraba haciendo su trabajo cuando de pronto quedó sin palabras en plena transmisión del matutino.

¿Qué le pasó a Ana Karina Soto?

Si bien la presentadora se había ausentado por unos días por problemas con sus salud, este lunes sus compañeros de trabajo le prepararon una sorpresa que no se imaginó.

En la sección que el programa tiene dedicada para que los emprendedores muestren sus productos y los promocionen, Ana Karina se emocionó hasta las lágrimas.

Se trata de una empresa que utiliza la ropa de aquellos seres queridos que ya no están, con el fin de crear peluches o muñecas usando esas prendas. El punto es que sus familiares o pareja puedan recordarlas con el paso del tiempo de la mejor manera y las sientan más cerquita así hayan fallecido.

Una vez ella presentó la empresa y sacó el muñeco reconoció una de las telas con las que estaba hecho para después darse cuenta que eran un par de blusas que su mamá había usado.

Cuando vio el muñeco, la presentadora reconoció que se quedó sin palabras y casi que en shock. Con la voz entrecortada, la presentadora duró abrazada al muñeco un momento, mientras sus compañeros la acompañaron en silencio.

Después señaló que los retazos con los que estaba hecho el peluche, eran dos prendas que su mamá solía usar: “Eran dos de sus camisas favoritas. Una la usó en el último cumpleaños de mi papá. Esta se la ponía en fechas especiales, aunque no le gustaban mucho los colores”, dijo.

Al ver su reacción, los colegas del programa señalaron que de hecho tanto su padre, como su esposo, el director y actor Alejandro Aguilar, habían sido los cómplices del regalo, pues ellos ayudaron para darle forma a la sorpresa y decidir de qué manera dársela.

El momento emotivo duró varios minutos y después cuando tuvo un momento libre, Ana Karina publicó a través de sus historias un agradecimiento para quienes habían pensando en ella y para la compañía encargada de hacerle este detalle.

“Hola a todos, yo por aquí miren, arrancando semana con un regalo precioso que me dieron aquí en ‘Buen Día Colombia’. Les juro que me sorprendieron muchísimo porque cuando yo estaba viendo la nota al aire, yo vi la camisa y dije “ay mi mamá tenía una camiseta parecida a esa” y cuando salió la otra yo empecé a hiperventilar se los juró, me empezó a latir el corazón a mil. Todo me imaginé en la vida menos que me fueran a sorprender con este regalo tan divino”, dijo.