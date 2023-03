La tremenda sorpresa que Daniel Arenas recibió por su cumpleaños

Daniel Arenas está cumpliendo 44 años este 30 de marzo y por supuesto que se lo está pasando muy bien, así se vio en la reciente emisión de ‘Hoy Día’, donde él es uno de los presentadores. El matutino de Telemundo se encargó de homenajearlo y hacerlo sentir especial en esta ocasión.

Curiosamente, su novia, Daniella Álvarez, no estuvo presente en este espacio, a pesar de que se encuentra de visita en Estados Unidos, lo que podría ser otra señal de que no van bien. Sin embargo, el actor se la pasó muy bien, hasta le llevaron un grupo de vallenato para hacerlo sentir en su tierra. “Hoy es mi cumple y estoy feliz. ¡Me trajeron vallenato, no joda, de Colombia!”, expresó.

Durante la reciente emisión del programa, al bumangués le hicieron hamburguesas y algunos postres para compartir con sus compañeros, entre ellos, Frederik Oldenburg, Adamari López, Andrea Meza, y más. En este momento también aprovechó para mencionar que su familia es el mejor regalo de la vida.

“Mi mensaje de cumpleaños es que todos los días cumplamos años y no sé si se debería decir cumplir sino recorrer años de vida y hacerlo con mucho amor, valentía y felicidad”, dijo Daniel Arenas en ‘Hoy Día’.

Sus colegas también le compartieron unas palabras cariñosas, “Querido Dani, que Dios te bendiga en este día tan especial”.

Arenas también mencionó que estar vivo es toda una bendición, que está agradecido por tener salud, amor y a Dios en su corazón. Asimismo, indicó que jamás había celebrado un cumpleaños al aire, algo muy especial para él.

¿Daniel Arenas y Daniella Álvarez terminaron?

Hace más de un año comenzó el romance entre la exreina de belleza y el actor, sin embargo, desde hace varias semanas empezaron a rondar los rumores de que una de las parejas favoritas de la farándula nacional terminó.

Todo se hizo más evidente cuando Arenas decidió establecerse en Estados Unidos para asumir su rol como presentador en el matutino de Telemundo, desde entonces no se les vio más juntos en redes sociales, algo que resulta extraño. La barranquillera también borró varias fotos en las que aparecía con el santandereano y, además, hasta el momento no lo ha felicitado públicamente por su cumpleaños.