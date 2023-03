Una abuela con acento mexicano, así es el nuevo personaje de Margarita Rosa

Finalmente llega el regreso de Margarita Rosa de Francisco a la actuación, y es nada más y nada menos que con ‘Viaje al Centro de la Tierra’, la nueva serie de Disney+ que precisamente estrena este 5 de abril, se realizó en México y está inspirada en la novela homónima de Julio Verne.

Esta producción de aventura y ciencia ficción retrata a un grupo de niños y niñas que se enfrentan a una travesía hacia una dimensión paralela, donde descubren un mundo lleno de fantasía. La caleña interpreta a Pola, la abuela del protagonista.

Diego es un niño que es enviado al campamento de Pompilio Calderón, con sus hermanos y amigos, encuentra el carro abandonado de su abuela Pola, siguiendo sus huellas llega a un misterioso portal que da a otra dimensión. Cuando Diego descubre este impactante secreto familiar sabe que debe proteger esta nueva dimensión, pero esto no es tan fácil, pues los antagonistas harán todo lo posible para destruirla.

Cromos conversó con Margarita Rosa de Francisco para conocer un poco más de su experiencia en esta ambiciosa producción juvenil de la plataforma de streaming.

Cromos: ¿Por qué decidiste aceptar un proyecto de este estilo?

Margarita Rosa de Francisco: Primero porque me pareció bello, de entrada, me pareció interesante desde todo punto de vista, era algo que yo no había hecho nunca antes, no había trabajado en una serie de aventura, tampoco había tenido la oportunidad de hacer una abuela con estas características tan especiales. Esto de trabajar con niños, cuando los niños son los que llevan la batuta, todo era atractivo para mí, absolutamente todo, ¡además Julio Verne!

C: ¿Cómo te fue en la tarea de adquirir el acento mexicano?

MRdF: A mí me parece, cuando me oigo, como que digo: ‘no, esa no soy yo’. Tuve coaching para poder que sonara parecido a los niños, tuve que trabajarle.

C: ¿Crees que si fueras abuela serías como Pola?

MRdF: Yo no creo que sería tan chévere, esa es una abuela sensacional, además porque está como a la par, ella no trata a sus nietos como si fueran niños, sino como personas que piensan y tienen la responsabilidad que ella tiene. No sé, yo no me tengo mucha fe, ni como madre y mucho menos como abuela.

Además de la colombiana, la revista también conversó con Fernando Samenzato, VP Production de Disney Latinoamérica, y Sebastián García, que interpreta a Diego en Viaje al Centro de la Tierra.

Cromos: ¿Por qué Disney decidió apostarle a este tipo de contenidos?

Fernando Samenzato: Disney, la compañía, está muy asociada a Julio Verne, hicimos hace muchos años ‘Veinte Mil Leguas de Viaje Submarino’, la famosa película con Kirk Douglas, está el ride en Disney World y en Disneyland, entonces había una asociación directa con esa aventura que trae Verne, pero el libro como estaba no se podía contar así para una nueva generación, por eso decidimos tomarlo, tomar la esencia del libro en algunos aspectos y hacer una historia totalmente divertida para un público nuevo. Así surgió, fueron cinco años de trabajo, 500 personas, mucho estrés personal, pero finalmente valió la pena y creo que el resultado es espectacular, parte del éxito o lo maravillosa que es la serie son estas dos personas, Margarita y Sebastián, que fueron fantásticos en esta serie y clave.

C: ¿Qué fue lo que más te gustó de participar en este proyecto?

Sebastián García: La gente y la historia, creo que esas fueron partes fundamentales, toda la gente que conocí, grandes talentos, grandes artistas, un nombre como Margarita, como Óscar, son unos seres increíbles dentro y fuera del set, mis amigos, todos mis compañeros, Paola, Manuel, Valery, Cami, la verdad es que todos nos llevamos muy bien, tuvimos ese compañerismo y es algo que agradezco de este proyecto, porque aparte de tener un proyectazo como este y verlo en pantalla, también me llevo muchos amigos y la historia de Julio Verne es todo un honor presentarla para generaciones futuras que quieran saber más sobre él.

C: ¿Crees que tienes algo en común con tu personaje?

SG: Sí, esa travesura y ser pícaro, soy hijo único, entonces desde chiquito aprendí a jugar solo, obviamente mi personaje que tiene un hermano puede aprovecharlo, pero él inventarme mis propias historias e ir más allá, en esta serie que trabajamos con la pantalla verde y todo eso, la imaginación me ayudó muchísimo porque yo desde chiquito imaginaba muchas cosas, imaginaba mis superhéroes y eso ayudó ahora a que no me costara trabajo crear este tipo de historias, y de compañerismo, siempre he sido muy leal a mis amigos, también aprendí a trabajar en equipo y querer mucho a la familia.