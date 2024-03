Así luce niña de La Voz Kids que fue tendencia por divertida respuesta a Fanny Lu

July Camargo es una joven cantante que cautivó al público en temporada de La Voz Kids 2019, con su inocencia y talento.

Con solo siete años en ese entonces, la pequeña dejó una impresión duradera en los espectadores con su actuación de “Locked out of heaven”, mientras los entrenadores: Andrés Cepeda, Fanny Lu y Sebastián Yatra, se deleitaban con su despliegue vocal.

Lee en Cromos: Greeicy de ‘La Voz Kids’: así se veía hace 17 años cuando estuvo en ‘Factor XS’

La Voz Kids: así fue el divertido momento de July Camargo

Sin embargo, lo que más llamó la atención no fue solo su talento, sino también un curioso momento que sacó una sonrisa a todos los presentes.

Durante las audiciones a ciegas, la niña fue interrogada por Fanny Lu para saber en qué año estaba, esto en relación con su grado escolar. Ahora bien, con un aire de confusión, la pequeña respondió de manera dubitativa: “en 2019″.

Este desliz generó risas tanto en el público como en los otros entrenadores, generando un momento de diversión que ha trascendido hasta el día de hoy.

Ahora, años después de su participación en La Voz Kids, la apariencia de Camargo ha sorprendido a muchos. Recientemente, la cantante subió un video a redes sociales mostrando cómo luce en la actualidad. La transformación ha sido notable: ha crecido y ahora es una joven con una apariencia diferente, pero igualmente encantadora.

“Últimamente este video me ha salido en todo: en TikTok, en Instagram; todo el mundo me lo manda siempre y la verdad no me podía quedar sin decir nada. Tengo que confesar que ese día estaba demasiado nerviosa y en mi defensa la pregunta no estaba bien contextualizada”, indicó July.

Asimismo, le preguntó a sus seguidores qué harían ellos “si les preguntan de dónde vienen y luego en qué año están”.

“Pues a mí se me ocurrió todo, menos decir en qué año estaba de colegio y pensé incluso en decir el año en que nací, pero bueno son cosas que pasan. Al fin y al cabo todos tenemos en nuestras vidas momentos humildes; en mi caso ese va a ser el mío”, concluyó.

También puedes leer: El chasco en ‘La Voz Kids’ que pasó Andrés Cepeda y sorprendió: “Me sentí muy mal”

Por su parte, la audiencia quedó impactada al ver cómo ha cambiado la niña en los últimos años. Ahora, más grande y madura, sigue siendo recordada por su participación en el programa que la catapultó a la fama.

Aunque muchos la recuerdan por su actuación en La Voz Kids, la niña ha continuado su camino en el mundo del entretenimiento y la música. A través de las redes sociales, comparte momentos de su vida y proyectos futuros, mostrando su evolución tanto personal como artística.