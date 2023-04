Las sentidas palabras de Daniel Arenas con las que se despidió de Adamari López

La actriz y presentadora Adamari López, famosa por su polémico beso con el colombiano Daniel Arenas quedó por fuera de la conducción del matutino “Hoy Día” después de una década de trabajar en Telemundo.

Tanto Adamari como Daniel se llevaron bien desde el primer momento en el que el colombiano pisó los estudios del programa, pues fue tanto así que los dos fueron protagonistas del polémico beso, el cual se llevó la carga de haber causado la posible ruptura entre el actor y la modelo Daniela Álvarez.

Así fue la despedida entre Daniel Arenas y Adamari López

Tras los titulares de relacionamiento de Arenas con López, esta semana se conoció la salida de la actriz de manera sorpresiva.

Fue la misma presentadora la que aclaró la razón de su salida: “Mi gente linda, con el mismo amor y cariño que he puesto desde el primer día, hoy me toca comunicarles que, tras una decisión en conjunto, ya no los acompañaré cada mañana en Hoy Día, a través de la que ha sido mi casa por más de diez años, Telemundo. De este modo llega a su fin este hermoso capítulo que viví en estos últimos 10 años. Sin embargo, no todo lo que hemos vivido y disfrutado en esta jornada como conductora termina”, dijo en el video en el que dio su discurso.

Luego de conocerse la noticia, el programa quiso hacer un pequeño homenaje, por lo que sus excompañeros de set le agradecieron en vivo por todo su trabajo realizado.

Allí, el equipo de producción realizó un video en el que se mostraron imágenes de la larga trayectoria y trabajo de la presentadora, en la que vivió experiencias grandes tanto personal como profesionalmente.

Luego de ello, las palabras que más resonaron en redes fueron las del colombiano, quien en un corto mensaje le expresó su cariño en el corto tiempo compartido: “Ada, te queremos mucho, te vamos a extrañar. Todo pasa por algo y para algo, gracias por tu generosidad”.

Cabe destacar que Adamari López, es una reconocida actriz y presentadora puertorriqueña famosa por actuar años atrás en la telenovela mexicana ‘Amigas y Rivales’ (2001).

Luego acaparando las portadas de revista, por su sonado matrimonio con el artista puertorriqueño Luis Fonsi, después su inesperado divorcio con el cantante de ‘Despacito’ para después enamorarse del entrenador Toni Costa con quien tuvo a su única hija Alaïa Costa que nació el 4 de marzo de 2015.

La actriz anunció en 2005 su diagnóstico de cáncer de mama y un año después, tras una cirugía exitosa, un año más tarde Adamari dijo que había ganado la batalla contra la enfermedad.

En 2021 anunció su separación con el instructor español con un comunicado que expresó ella misma en el programa “Hoy Día”.

