¿Laura Acuña envió fuerte pulla a Cristina Hurtado? Defendió a Carla Giraldo

La casa de los famosos es uno de los programas de los que más han hablado los colombianos en las últimas semanas, teniendo en cuenta las relaciones tensas que se han gestado dentro del reality, incluyendo las de sus presentadoras: Cristina Hurtado y Carla Giraldo.

Para nadie es un secreto que existen algunos roces entre ambas famosas, tal como lo han podido asegurar ellas mismas en diferentes medios de comunicación.

Por ejemplo, hace algunos días Hurtado, en conversación con la revista Semana, afirmó que su relación es meramente profesional; es decir, no tienen una amistad fuera de las cámaras.

“Hacemos lo que tenemos que hacer cada una y punto. Eso es lo que pasa, no hay relación, no nos tomamos un café, no somos amigas, o sea cero, nada”, dijo la experimentada presentadora.

Giraldo, por su parte, habría lanzado una dura respuesta contra su compañera de trabajo, escribiendo en redes sociales: “no aclares que oscurece, mi reinita”.

¿Qué dijo Laura Acuña sobre Cristina Hurtado de La casa de los famosos?

Pues bien, la farándula no ha sido ajena a estos roces, y Laura Acuña, quien también lleva muchos años destacándose en la presentación de programas en Colombia, decidió darle un espacio a Carla Giraldo para que hablara de esta incómoda situación con Cristina Hurtado.

En su programa ‘La Sala de Laura Acuña’, la santandereana no dudó en dar su opinión sobre lo que ha podido ver en La casa de los famosos, incluso lanzando un comentario que muchos de sus seguidores tomaron como una pulla para Hurtado.

“Yo que trabajo en esto hace tantos años puedo decir que no hay nada mejor que uno pueda tener en un set un compañero o compañera generoso, que te permita brillar, que te coja los chistes, que te haga juego con lo que estás diciendo y más cuando es una persona que no tiene la experiencia, porque de verdad es muy difícil pararse ahí”, dijo Acuña.

Por su parte, Carla Giraldo explicó que, aunque las dos primeras semanas fueron difíciles, ya se acostumbró a lo ocurrido. Para ella, buscar su propio estilo al presentar es mucho más importante que pelear con su compañera de set; de hecho, no dudó en asegurar que admira a Hurtado por la larga y exitosa carrera que tiene como presentadora en el país.

“Cristina es tremenda presentadora, es muy buena en lo que hace, lo ha hecho durante muchos años… Soy generosa y si para ella está bien, para mí también, al final ella es la que sabe cómo funciona el tema de la presentación (…) Antes de empezar el programa compartimos mucho porque hicimos rueda de prensa, estuvimos en ensayos, comerciales, pero desde el primer día que comenzamos cada una está en su espacio, entonces cada una está por su lado y nos encontramos en el set todas las noches”, finalizó Giraldo.