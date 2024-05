Diana Ángel dijo quién será el ganador de LCDLF: ¿sorprenderá a todos?

El pasado 12 de mayo salió de ‘La casa de los famosos’ Diana Ángel, siendo esta una de las eliminaciones más sorpresivas de la competencia. Diana, quien estaba en la gala de la eliminación con Pantera, Sebastián González y Karen Sevillano, fue la menos votada por el público y tuvo que decir “adiós” al sueño de ganar 400 millones de pesos en el reality.

“Del Team galáctico aprendí, pues, que hay que ser real y ellos no lo fueron tanto, no lo sé, siento que ahí la lealtad se perdía mucho, verlos hablar al entre ellos, de repente ver que saltaban del barco en un momento. O sea, fue muy extraño […] No me enseñaron nada”, fue la pulla que envió Ángel al salir de la casa para el grupo que hoy conforman Julián Trujillo, Martha Isabel Bolaños y Sebastián González.

Este será el ganador de La casa de los famosos, según Diana Ángel

Al salir de La casa de los famosos, Diana Ángel ha ofrecido un par de entrevistas a medios en Colombia, con el fin de contar infidencias ocurridas al interior del reality, así como su pensamiento sobre lo que pasará de aquí en adelante.

Por ejemplo, en conversación con la revista Semana, la actriz conocida por su papel de Gabriela en ‘Francisco, el matemático’ se atrevió a decir, según ella, quién podría ser el ganador del programa.

“Para mí, si estuviera en mis manos, yo creo que, es difícil, pero siento que el público es el que va a llevar a Natalia Segura hasta el último minuto, es lo que yo pienso, pero no estoy segura”, dijo.

Lo cierto es que la apreciación de Diana Ángel no está tan alejada de la realidad, teniendo en cuenta que ‘La Segura’ es una de las participantes que menos ha estado en la placa de eliminación; y las pocas veces que le ha tocado disputarse su permanencia en el reality, es la primera en volver a la casa.

La popularidad de la influencer es innegable, y los más de 9 millones de seguidores que tiene en Instagram así lo demuestra.