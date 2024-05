Laura Tobón y el enorme reto de ser mamá: “Separarme de él ha sido muy duro”

La modelo y presentadora Laura Tobón se ha convertido en una de las madres más ejemplares y a menudo comparte con sus seguidores muchas de las nuevas situaciones que vive en compañía de su hijo Lucca, quien nació el 29 de diciembre de 2021. La llegada del pequeño ha significado un enorme cambio en la vida de la bogotana; sin embargo, ha demostrado que, pese a algunas dificultades, ha logrado cumplir con su papel como madre, esposa y profesional.

Incluso, en ocasiones, la presentadora ha recurrido a la opinión de sus seguidores en las redes sociales para saber cómo lidiar con algunas situaciones que ha vivido con Lucca. Recientemente, compartió unas fotos del pequeño con dos carros de juguete en la mano y aseguró que él ha desarrollado un apego por estos objetos, por lo que si no está con ellos es “un gran drama”.

Laura Tobón: “Equilibrar el tiempo de una mamá es muy difícil”

En este mes de las madres, Laura Tobón habló con la Revista Cromos, acerca de los retos que ella ha experimentado en esta etapa de su vida, en donde destacó algunas de las grandes dificultades que ha vivido y cómo ha podido sobrellevar muchas de estas situaciones.

“Saber equilibrar el tiempo de una mamá es muy difícil, para mí ha sido un reto lograr tener tiempo de calidad con mi hijo, tener tiempo de calidad con mi familia, venir a eventos, ir a trabajar, viajar. Hay que lograrlo muy bien”, aseguró.

Posteriormente, la presentadora resaltó que es importante: “No sentirse culpable todo el tiempo, en mi caso, he hablado con tantas más que sientes culpa diariamente porque creen que no están haciendo el mejor trabajo, cuando en verdad están haciendo todo lo que está en sus manos por ser las mejores mamás. Así que mamás, no se den tan duro, lo están haciendo súper bien”.

La bogotana también destacó que para ella es clave “no descuidar” a la pareja, debido a que esto puede ser muy común y también se convierte en uno de los enormes retos que ha tenido que enfrentar al ser madre. “Uno siempre está enfocado en el bebé, pero a veces olvida a la pareja. No te puedes olvidar de tu esposo”.

Por último, la reconocida presentadora comentó que el reto más grande y en el que sigue trabajando hoy en día es estar lejos de Lucca. “Para mí es muy duro. Es un gran reto y está muy difícil de superar”.