Ella es la mujer con quien Lorena Meritano tuvo una relación lésbica: “fue tóxica”

Los comentarios de Lorena Meritano sobre su relación pasada con la presentadora mexicana Yolanda Andrade han generado muchísima conversación en redes sociales. Meritano compartió detalles reveladores sobre su breve romance con la conductora, describiéndolo como “re lindo” a pesar de que hace algunas semanas había sido calificado como “tóxico” por parte de la argentina.

En una entrevista con Mezcal TV, Meritano recordó con cariño los momentos románticos que compartieron: “Me mandaba cartitas de amor cuando yo estudiaba con la maestra (Adriana) Barraza, me mandaba flores, mariachis”. Destacó las cualidades de Andrade, describiéndola como “generosa, amorosa, divertida, hermosa y muy romántica”.

¿Cómo es la relación de Lorena Meritano con Yolanda Andrade?

A pesar de la separación y el paso de los años, Meritano y Andrade lograron reconectar y construir una amistad sólida. Según la argentina, el productor Pedro Torres facilitó su reencuentro durante la producción de “Mujeres Asesinas” en 2010. Desde entonces, han podido dejar atrás el pasado y disfrutar de una amistad genuina.

Meritano elogió la capacidad de ambas para superar las diferencias, afirmando: “las dos pudimos decir, damos vuelta a la página, ella tiene una elección sexual, yo tengo otra obviamente. Y ser amigas, y querernos mucho, después de muchos años de no hablar”.

Además, la actriz expresó su preocupación por la salud de Andrade, quien ha enfrentado problemas médicos significativos. A pesar de las dificultades, mantiene la esperanza de que Andrade se recupere por completo: “hay que pedir mucho por ella, pero yo sé que se va a poner bien”.

¿Por qué Lorena Meritano había dicho que su relación fue “tóxica”?

Sin embargo, estas declaraciones se contradicen con lo dicho por la propia Lorena Meritano hace algunas semanas, cuando mencionó que Yolanda incluso la habría maltratado físicamente. En palabras de la actriz argentina, su exnovia era demasiado celosa con ella.

“Era una época de Yolanda, que gracias a Dios hoy en día está recuperada. No la vi con ninguna sustancia, nada la verdad (...) Pero si era una época de ella con un carácter [dominante] y, tal vez, hacia cosas que no estaban bien, pero se ha recuperado y eso es lo importante. Le mentí, le dije que iba con mi comadre a Valle de Bravo, en realidad me fui con un chico”, dijo.

Sin embargo, uno de los momentos de mayor tensión en su relación fue cuando Yolanda sobrepasó los límites y la golpeó: “La verdad fue un momento muy violento ahí. Ella me jaló de los pelos. Me dijo ‘te trato como una reina y tú, no sé qué’. Yo quieta, ella me jaló de los pelos, me pegó un cachetazo y la miré. Ella me llega aquí (el seno). La miré y le dije ‘¿terminaste? Me jaló, me cacheteó y me fui”.

Aún con todo lo sucedido, Meritano dice que no se arrepiente de esta relación lésbica, pues asegura que, “a mucha honra”, se permitió “vivir algo diferente”.