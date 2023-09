Lorena Meritano sobre su exesposo Ernesto Calzadilla y el cáncer: “le agradezco”

A Lorena Meritano siempre la recordaremos como la villana de Pasión de gavilanes. Su papel magistral de Dínora, siempre obsesionada con Juan Reyes, quedó en la memoria de los televidentes latinoamericanos.

No es que sus otros personajes hayan pasado desapercibidos, pero sí debemos reconocer que la maldad de aquel personaje dispuesto a todo con tal de conseguir sus objetivos está en el olímpo de los antagonistas.

Aunque Meritano es argentina, podemos decir que es una de las nuestras. Dejó una huella imborrable en el país. Muchos no solo la reconocen por sus papeles; estando en la cúspide afrontó un reto mayúsculo: el cáncer de seno. Su lucha contra la enfermedad, además de árdua, fue inspiradora para otras mujeres.

Al recordar el cáncer, dijo en una entrevista en las páginas de Cromos: “Tuve que hacer algo por mí, sacar valor para ponerle el cuerpo a ocho cirugías. Hay gente que no quiere aceptar las quimioterapias y para mí es respetable, yo tuve que ir a poner este brazo, al final fue en las manos, porque ya mis venas se escondían. La droga me mataba lo malo y lo bueno. Me faltaba el cabello, se me complicaba respirar, no me andaba el corazón, fallaban los riñones. La esperanza se esfumó; la fe es intocable, intangible, no se aprende, y es la que te ayuda a resistir los dolores, los abandonos, las mutilaciones y la pérdida de peso”.

En 2015 le dijeron que estaba libre, pero un año después reaparecieron las bolas. Por fortuna, el tumor era benigno y en el transcurso de 2016 manifestó en esta casa editorial que el peligro había pasado.

Si bien su lucha es parte de la década anterior, Lorena sigue compartiendo su testimonio. Es una sobreviviente que tiene mucho para aportar.

Lorena Meritano y Ernesto Calzadilla: lo que dijo de su expareja

En una emisora colombiana, Meritano se refirió a la separación de Ernesto Calzadilla: “Me victimicé porque yo me sentía muy vulnerable. Yo había terminado mis tratamientos, me habría crecido nuevamente mi cabello, pero me había salido de nuevo una bolita que yo todavía no tenía la reconstrucción. Me agarró de sorpresa en un momento en el que yo pensé que estaba enferma”, reveló la actriz y modelo. “Tenía que viajar a Argentina, someterme a dos cirugías, me iban a extirpar el seno izquierdo, pero realmente estaba aferrada tal vez a una relación que no funcionaba”.

Al final, le expresó lo siguiente al presentador venezolano: “Le agradezco profundamente cómo me cuidó, cómo me cocinó, cómo cuidó a Fidel, a mi mamá y en un momento se soltó. Hoy le agradezco porque si ese hombre en ese momento no me hubiera dejado, yo no estaría hoy en día como estoy”.