Luly Bossa contó cómo fueron los últimos momentos de su hijo Ángelo: “Él quería irse”

En la mañana del 9 de marzo, Luly Bossa confirmó el fallecimiento de su hijo a través de las redes sociales. En un video, la actriz, visiblemente afectada por la situación, hizo un llamado de ayuda a todas las personas, ya que el joven no contaba con seguro y pidió mucha oración para su familia en esos momentos tan difíciles de afrontar.

“Se me fue, mi Ángelo se me fue. Yo después les cuento, pero ahora lo que necesito es ayuda porque no tenía seguro, no tenía para funeraria ni nada de eso y quiero darle una despedida como Dios manda (...) Necesito ayuda, oren por mí, porque lo necesito mucho. No se supone que los hijos se vayan antes que uno. Gracias”, aseguró la reconocida actriz en ese angustiante momento.

🇨🇴 LULY BOSSA NECESITA AYUDA| Tras dar a conocer el lamentable fallecimiento de su hijo Ángelo pidió ayuda para poder cubrir los gastos para sus servicios funerarios: pic.twitter.com/DJn8OdyQb8 — IMPACTO 24/7 (@Impacto24_7) March 9, 2024

Han transcurrido casi dos meses desde aquel difícil momento, y en una entrevista concedida a 15 Minutos, la actriz compartió cómo fueron los últimos momentos de Ángelo y cómo, gracias a lo que describió como “un milagro”, pudo despedirlo de la manera que él se merecía.

Luly Bossa aseguró que Ángelo “quería irse”

Aunque muchos de sus seguidores y algunos colegas se mostraron profundamente angustiados por la situación que estaba pasando Luly Bossa, finalmente ella reveló cómo pudo realizar las exequias de su hijo.

“Yo no tenía seguro funerario ni nada. Uno nunca piensa que alguien se va a morir. Cuando pasó y me empezaron a dar tarifas, sentí que todo se me salía de control y no tenía cómo resolverlo. Estaba en shock, por eso me atreví a publicar el video en mi Instagram”, aseguró Luly Bossa. Reveló que la dueña de Capillas de la Fe la llamó y le dijo que le brindaría todo lo necesario para que pudiera despedir al joven. “En ese momento descansé y volví a respirar”.

Sobre los últimos momentos en compañía de su hijo, la actriz comentó al medio mencionado que un día antes quiso reunirse con sus dos hijos, por lo que Lucciani llegó de visita y tuvo la oportunidad de pasar tiempo con su hermano.

“Aunque pedimos sushi, su comida favorita, él tenía los ojos cerrados, decía que estaba cansado (...) le dijo a Mabel, nuestra nana y quien se convirtió en parte de la familia, que ya no quería volver a comer nada de eso, además una semana antes había comenzado a hablar con ella de la muerte. Ahora creo que él quería irse y estaba esperando a su hermano para despedirse”, afirmó Bossa.

La actriz comentó que en los últimos momentos de vida de su hijo Ángelo, él le comentó a la enfermera que “que se le estaba haciendo tarde, que debía irse y de pronto se atragantó”. Además, Luly Bossa comentó que el último regalo que él le dio fue una carta que preparó por dos semanas en el que mencionaba que ella “siempre sería su mujer favorita y me agradecía por haberle dado la vida y porque luché para sacarlo adelante”.