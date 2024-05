Martha Isabel Bolaños se confiesa en LCDLF: reveló su experiencia con una mujer

Los participantes de La Casa de los Famosos se llevaron una enorme sorpresa con la llegada de Wendy Guevara, la ganadora de la versión mexicana de este reality show. La influencer, fiel a su estilo, se rió, se burló y realizó varios comentarios picantes dirigidos a algunos de los habitantes de la casa. En una ocasión, tuvo la oportunidad de conversar con Martha Isabel Bolaños, quien le confesó una experiencia que vivió con una mujer hace un tiempo durante una fiesta. Su revelación sorprendió a más de uno.

Como es habitual en el programa, las sorpresas llegaron rápidamente, y la llegada de la creadora de contenido mexicana no fue la excepción, causando un gran revuelo en la casa. Su visita dio la oportunidad a los participantes de hablar sobre muchos de los momentos íntimos que han experimentado durante su tiempo en el programa. Además, permitió que varios de ellos pudieran compartir sus propias experiencias.

Martha Isabel Bolaños reveló la experiencia que vivió con una mujer

En La Casa de los Famosos, Wendy Guevara introdujo un segmento llamado Resulta y resalta, donde los participantes discutían varios temas personales. Martha Isabel Bolaños tuvo la oportunidad de participar en este segmento, donde habló sobre su estado civil y reveló que una vez intentó tener una relación con una mujer, pero no resultó como esperaba.

La actriz vallecaucana confesó que esto se dio durante una fiesta de música electrónica donde conoció a una mujer que se le declaró desde el primer momento. “Ella me buscó, me dijo, ‘me encantas, me fascinas, déjame, quiero probar’. Estábamos enrumbadísimas, pero me aburrí, fue esa noche, ella salió muy decepcionada y yo dije, ‘esto no es lo mío definitivamente’”.

Sin embargo, la experiencia no resultó como esperaba y esto solo terminó por confirmar su preferencia hacia los hombres. A pesar de haberlo intentado, no lo disfrutó. “Sí, probé y no lo disfruté, me aburrí terriblemente, ella también se aburrió. En mi época de vida loca, fui rumbera, sí probé, pero me aburrí y ahí fue cuando decidí que no, que me gustan los hombres”.