Maluma denuncia que lo “denigraron” en un lugar por usar shorts: “No vuelvo”

Juan Luis Londoño Arias, conocido por su nombre artístico Maluma, es un cantante y compositor que se ha convertido en uno de los artistas más populares del mundo. Su música, que combina elementos de reguetón, pop latino y otros géneros, ha conquistado a millones de fans en todo el mundo.

El antioqueño es un artista que ha logrado romper las barreras culturales y convertirse en un ícono mundial. Su música es un reflejo de su herencia colombiana y de su amor por la música urbana, por ello, ha inspirado a millones de personas y a ha acumulado una gran cantidad de seguidores.

Recientemente, el cantante colombiano se vio envuelto en una polémica el pasado 7 de marzo al serle negada la entrada a un establecimiento en Medellín por llevar shorts. El artista, indignado, compartió su experiencia en sus redes sociales, desatando un debate sobre la discriminación por la vestimenta.

Maluma es uno de los cantantes de música urbana más reconocidos en el mundo. Fotografía por: Instagram @maluma

¿Qué pasó con Maluma?

El paisa habría llegado a un lugar en su ciudad natal con la intención de disfrutar. Sin embargo, al llegar, se le habrían informado que no podría entrar debido a su vestimenta: shorts. El artista, sorprendido e indignado, se dirigió a sus redes sociales para expresar su descontento.

Es su cuenta oficial de X (antes Twitter) escribió: “Ayer no me iban a dejar entrar a un lugar en Medellín porque tenía shorts, quienes son las personas que deciden como debes estar vestido para encajar en un lugar? Denigrando a las personas por cómo se visten... Cómo te veas no define quién eres! NO VUELVO!”.

Las palabras de Maluma generaron una ola de reacciones en las redes sociales. Muchos usuarios apoyaron al cantante, criticando la discriminación por la vestimenta y defendiendo la libertad de expresión individual. Otros, sin embargo, opinaron que el antioqueño debía respetar las normas del establecimiento.

Varios de los comentarios dejados en redes sociales dicen: “Eso se llama reserva del derecho de admisión”, “Otro caso de ‘Ud no sabe quién soy yo?’”, “Si te pasa a ti que nos espera a nosotros”, “Es una bobada y pierden ellos”, y “Que vivan los shorts y las camisillas”.