Mamá de Piqué concedió una entrevista, ¿habló de Shakira?: “estaba confundido”

Luego de la separación de Shakira y Piqué, medios españoles aseguraron que la relación entre la colombiana y sus exsuegros Joan Piqué y Montserrat Bernabeu no quedó en los mejores términos. Incluso, algunos periodistas aseguraron que, los progenitores del exfutbolista, nunca vieron con buenos ojos a la artista por el simple hecho de no ser catalana.

Después de su polémica canción dedicada a Piqué, Shakira habría tomado una radical venganza contra Montserrat Bernabéu y Joan Piqué, sus exsuegros y vecinos. Fotografía por: Getty Images

Prueba de ello, es la letra de Music Sessions #53, de Shakira y Bizarrap, donde la colombiana mencionó no solo a Clara Chía, sino también a su exsuegra. “Me dejaste de vecina a la suegra, con la prensa en la puerta y la deuda en Hacienda. Te creíste que me heriste y me volviste más dura, las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan”.

Entrevista de Montserrat Bernabeu, mamá de Piqué

Después de casi un año de controversia por la separación de la cantante y el futbolista, Montserrat Bernabeu concedió su primera entrevista televisiva. Durante los últimos días, su esposo Joan Piqué ha sido blanco de críticas por, supuestamente, haber “desalojado” a la barranquillera de su casa, ocasionando su repentina salida de España.

¿Qué dijo la mamá de Piqué sobre su relación con Shakira?

Montserrat habló con el programa Col-lapse, sobre su vida profesional, pero también fue inevitable que los conductores le tocaran el tema del estado actual de su hijo con Shakira. Sin embargo, la experta en salud dejó clara su postura. “Como todos, tengo vida profesional y personal. Pero de mi vida privada solo hablo con mi entorno. Cuando estoy en el trabajo soy la doctora Berbaneu y me dedico exclusivamente a eso, me centro en lo que tengo que hacer”, dijo. Con esa respuesta, evitó a toda costa referirse al tema más comentado actualmente en el mundo del espectáculo.

El momento más angustiante de Montserrat Bernabeu con su hijo Piqué

Durante la conversación, la progenitora del futbolista se quebró al recordar uno de los momentos más dramáticos que vivió por su hijo. En el 2012, Gerard estaba en un partido del Barcelona contra el Chelsea en el Camp Nou cuando, de repente, se dio un fuerte golpe en la cabeza. “Recuerdo que en ese momento estaba en el campo. Cuando lo vi algo no muy bueno me vino a la cabeza. Él siguió jugando, pero no sabía dónde estaba. Estaba desorientado y había sufrido un traumatismo craneal importante. Se tambaleaba y lo sacaron. Tendría que haber salido del campo y ser analizado porque podía sufrir secuelas posteriores, que en aquel momento no se veían”, relató mientras contenía sus lágrimas.

Enseguida, agregó: “todavía me cuesta hablar de ello. Bajé a vestuarios porque sé de qué va eso. Desde entonces, soy partidaria de que los profesionales del traumatismo craneoencefálico estén cerca a los futbolistas”, aseguró.

Afortunadamente, Piqué contó con el apoyo médico y no pasó a mayores. “tendría que salir del campo y analizarlo porque puede sufrir secuelas posteriores, que en aquel momento no se veían. Estaba completamente confundido, le preguntaron qué resultado del partido tenía y no lo sabía contestar”, reveló.