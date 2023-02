Manes: ¿De qué trata la nueva serie colombiana de Prime Video?

NJ: Me siento muy feliz porque siento que esa pausa fue llenarme de experiencias de vida y también a veces tomar distancia y tener otra perspectiva de las cosas ayuda y aporta, definitivamente con todas las cosas que he vivido en este tiempo, como, por ejemplo, ser mamá, entonces me cambia muchas perspectivas y eso lo puedo traer ahora al momento de interpretar este personaje. Además creo que estoy volviendo con un proyecto y con unos compañeros de trabajo muy chéveres, muy potentes, buenos actores y para una plataforma como Prime Video con la que tenemos oportunidad, como actores, de mostrar nuestro trabajo a nivel internacional en más de 250 países, que eso fantástico para nosotros a la hora de contar historias y compartirlas.