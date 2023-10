Manuel Turizo se retiró en pleno concierto tras advertencia a los asistentes

Manuel Turizo es un cantante de música urbana que se ha convertido en uno de los artistas más populares de Colombia. El artista de 23 años ha alcanzado la fama internacional por su voz suave y sus letras románticas.

El nacido en Montería ya ha logrado llenar varios escenarios alrededor del mundo y en cada uno de sus conciertos se ha destacado por algo. Esta vez, se ha hecho viral tras protagonizar un momento de tensión durante una presentación.

¿Qué pasó con Manuel Turizo?

Durante una de las presentaciones más recientes del cantante en Nueva Jersey, Estados Unidos, el intérprete de Una lady como tú hizo una pausa para hablar con el público presente con el fin de que bajaran sus celulares y disfrutaran del show.

Desde el escenario, Manuel Turizo saludó al público colombiano al ganarse un Billboard. Fotografía por: Getty Images

El artista, incluso, amenazó con salirse del concierto si no seguían su instrucción, por lo que muchos tomaron acciones retadoras para saber si de verdad el colombiano cumplía su advertencia.

“Guarden esos celulares y disfruten de la música. Que todo el mundo guarde el celular”, comenzó hablando al público. El momento quedó grabado en un video que se dio a conocer a través de TikTok.

“Guarden su celular, guarda, guarda, guarda, guarda. La cantamos si guardan si no, no cantamos un carajo y me voy ya de aquí. Pana, si no guardas ese celular nos vamos ya mismo”, continuó diciendo Turizo delante de todos.

Al parecer, uno de los asistentes hizo caso omiso de lo que profesaba Manuel pues, el representante de la música urbana dejó el micrófono en el escenario y se fue.

Son muchas las opiniones que ha ocasionado la actitud del colombiano ante la situación. Varios de los mensajes dicen: “La gente le paga para que cante, no para que dé lecciones de vida”, y “Gracias a todos esos celulares estás cobrando 6 cifras”.

Asimismo, los mensajes continuaron: “Ni Maluma o Coldplay se atrevieron”, “Se le subió la fama”, “Así debería ser en todos los conciertos”, “Cada uno disfruta como quiere”, “Quién se cree”, “Eligió la carrera equivocada entonces”, y “Yo creo que es puro show”.

Hasta el momento, el cantante no se ha pronunciado al respecto, por lo que no sabe si la presentación continuó o si pasó algo después de lo que se ve en las imágenes.