Shakira y Manuel Turizo en ‘Copa Vacía’: las mejores frases ¿hacia Piqué?

Este jueves y después de varios días de expectativa, Shakira lanzó su nueva canción Copa vacía en compañía de Manuel Turizo, colaboración de la que ya se venía hablando meses atrás pero que fue aplazada por los otros e importantes lanzamientos de la cantante colombiana con el argentino Bizarrap y Karol g.

Como era de esperarse y tras ser sus últimos éxitos la plataforma para enviar contundentes mensajes a su expareja y padre de sus dos hijos, Gerard Piqué, son muchos los comentarios que han surgido en redes sociales sobre si la letra de esta nueva canción también es una indirecta para el ex jugador del Barcelona.

Las indirectas de Shakira hacia Piqué en ‘Copa Vacía’

Sin embargo y antes de lanzar oficialmente el video en que se le ve convertida en sirena, la barranquillera estrenó su canal de difusión de Instagram denominado Shakichat donde envió dos audios en los que dio a entender que este nuevo sencillo también revelaría detalles de su situación ante lo sucedido con el catalán.

Shakira, junto al cantante, también colombiano, Manuel Turizo, en el vídeo de "Copa Vacía" hacen una reinterpretación, con libertad creativa, de la historia de La Sirenita. Fotografía por: Youtube @Shakira

“La figura de la sirena es muy simbólica y representa muy bien este momento de mi vida, porque muchos saben que estoy en el camino de vuelta a mí misma y esta sirena en el video llega a sacrificar muchas cosas por amor y acaba en un basurero, rodeada de ratas y finalmente regresa a su hábitat”, indicó la cantante.

“Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia”, añadió la colombiana a sus seguidores en dicha red social.

Como ya se sabe, la cantante ha expresado en varias oportunidades que, por amor, decidió sacrificar en parte, su carrera profesional, al establecerse en Barcelona como apoyo a su expareja; algo que, al parecer, le ha costado mucho a la artista, al descubrir, según ella, por los medios de comunicación y tras más de 10 años de relación, que el jugador español la había ‘traicionado’.

Pese a esto, no solo es el videoclip lo que llama la atención al ver a una sirena descuidada por quién es al parecer su pareja (Manuel Turizo), sino también algunos apartes de la letra.

“Estás más frío que el mes de enero, pido calor y no das más que hielo”, señala. En el coro, revela cómo se pudo llegar a sentir la artista, en una relación en la que, según el videoclip, ella, estaba en segundo plano:

“Quedo con ganas de más y queriendo beber de una copa vacía. Siempre tan ocupado con tanto negocio, te haría bien, mi amor, un poquito de ocio. Suelta el teléfono, usa tus manos conmigo” y agrega: “Tus besos son de agua salada, bebo y no me cala nada. Te espero y me desilusionas y así no funciona”.

Estas reveladoras frases que la colombiana interpreta, de nuevo, no dejan una muy buena imagen del padre de sus hijos, según quienes escucharon la tonada.

Es así como los fanáticos de Shakira, así como el mundo del espectáculo siguen a la expectativa si la barranquillera seguirá usando su música como canal para expresar sus sentimientos ante su actual situación, o si, por el contrario, este será el último disco que contenga indirectas contra el exfutbolista.