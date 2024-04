Tatiana de los Ríos: el insólito suceso que la llevó de vuelta al Desafío.

Tatiana de los Ríos es una de las modelos y actrices más destacadas y recordadas por los colombianos. En 2005, sorprendió al país al convertirse en la campeona del Desafío, superando a otras grandes celebridades como Faustino Asprilla, Catalina Acosta, Carolina Sabino, entre otras.

También puedes leer: Andrea Serna: edad, esposo, hijos, estatura y más de la presentadora de El Desafío

Fue precisamente su participación en este programa lo que tuvo un impacto significativo en su vida y la llevó a tomar la decisión de participar nuevamente 10 años después en el programa que se llevó a cabo en la India, llamado: Desafío, la reencarnación.

Durante esta edición, vivió uno de los momentos más inolvidables, que aún recuerda con mucha alegría y asombro nueve años después. En una entrevista con la Revista Cromos, la modelo y embajadora de grandes marcas a nivel nacional e internacional compartió esta experiencia en detalle.

Un diálogo con Dios en el Desafío

En 2005, Tatiana de los Ríos demostró que poseía todo el potencial para ser la campeona, algo que logró con un gran esfuerzo. Diez años después, se enfrentó nuevamente a ese enorme reto y apostó por prepararse tanto física como psicológicamente para poder participar. “Estaba en plena forma física y mis brazos eran muy fuertes”.

Puedes leer: ¿Dónde es ‘El Desafío XX’? Esta es la zona colombiana en la que competirán

Tatiana se mostró muy segura durante una de las pruebas que requería una gran resistencia y fuerza en los brazos. “Yo dije: ‘No voy a perder, sé que voy a ganar esta prueba’”, mencionó confiada. Se ofreció para salvar a su equipo debido a esa seguridad. Sin embargo, lo que no esperaba era que la falta de comida y el esfuerzo adicional de levantar un baúl la llevarían a ser eliminada del programa. Fue en ese momento cuando ocurrió algo que, para ella, era imposible que sucediera.

“Yo salgo, estábamos en la India, donde hay una conexión muy espiritual con Dios. Yo charlando, y les juro que esto es verdad, le digo a Dios: ‘métame otro ratico, ¿usted no es tan teso?, métame otro ratico’. Cómo será que después me arrepentí y le dije: ‘no, no, no, mentiras...’ pero a mí si me gustaría otro momentico (en el programa)”, aseguró Tatiana de los Ríos.

La modelo aseguró que lo que sucedió después aún le cuesta creerlo debido a que a las pocas horas recibió una inesperada llamada. “A las 5 de la mañana me iban a entregar el celular para llamar, entró alguien del juego y me dice: ‘Yo no sé usted qué hizo, pero automáticamente está otra vez en el juego’ y volví a entrar. Inclusive yo le dije a Margarita (Rosa de Francisco), eso fue Dios, yo me puse a hablar con él y me metió. Yo creo que fue él porque son casualidades a las que le digo ‘Diosidades’”.

Precisamente sobre esa experiencia que vivió en la India, afirmó que allá sintió “una conexión con Dios diferente” e incluso sintió que él le hablaba. “Yo estaba en una paz impresionante y fue súper lindo”.

El Desafío, más mental que físico

Tatiana de los Ríos se ha consolidado como una de las grandes figuras del programa al haber participado en dos ediciones y haber ganado una de estas. Para ella, el Desafío tiene un significado enorme y destaca que, aunque muchos piensan que la clave del éxito allí radica en las cualidades físicas, cree firmemente que el factor mental es fundamental.

Esto te puede interesar: ¿Pulla de Carolina Cruz a ‘La Casa de los Famosos’? Así promocionó ‘El Desafío’

“La gente piensa que es muy físico y en realidad es muy mental. Es saber tomar decisiones, mostrar tus valores, es jugar limpio. Creo que ser honesto y seguir tu corazón te permite saber quién eres (...) es reconocerte como ser humano y persona. Para mí el fin no justifica los medios y es importante jugar limpio”, afirmó.