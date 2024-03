Reapareció la actriz de Padres e hijos en situación de calle: “me quiero ir”

Hace cinco años, la actriz María del Pilar celebraba sus logros al superar la adicción. Sin embargo, hoy su salud ha dado un giro completo. Nicole Díaz, una creadora de contenido dedicada a ayudar a personas sin hogar, se reencontró con ella en Cali.

Recordemos que María del Pilar estuvo en Padres e hijos hace 20 años, al igual que en otras producciones como La otra mitad del sol con Robinson Díaz, Flora Martínez y Alejandra Borrero. También trabajó en El hijo de Nadie y Cara o sello.

Desafortunadamente, la artista cayó en las drogas y ha estado luchando contra sus adicciones.

Nicole Díaz sacó a la luz pública la situación de Mariluna. Fotografía por: @Nicolediazayuda

La actriz de Padres e hijos implora ayuda para rehacer su vida: “me quiero ir”

Nicole Díaz es la creadora de contenido que mostró a la opinión pública el drama que vive Maria del Pilar (conocida como Mariluna). Y Cromos fue el primer medio de comunicación en hacer eco de su trabajo con las personas en situación de calle.

Gracias a la labor de Díaz, los colombianos se conmovieron con la situación que vive la protagonista de esta historia. La noticia es ajena para unos pocos y los mensajes de aliento y oraciones para que María del Pilar Montoya supere su enfermedad no han parado desde que se hizo conocida su tragedia a finales de 2023.

Ahora venimos a compartir un nuevo video en el que Nicole Díaz se reencuentra con la actriz de Padres e hijos. Lamentablemente, poco a cambiado la cotidianidad de la mujer.

En este nuevo capítulo, Mariluna le pide a Díaz que la ayude a irse para Bogotá. La creadora de contenido le dice que no puede hacerlo, ya que su paso por rehabilitación no fue positivo. “Yo no soy mala persona y no sé qué más le dijeron de mí”, se excusa la actriz.

“Yo no me quiero encerrar en una fundación, en Bogotá hay fundaciones en las que uno se puede quedar 15 días”, le explica María del Pilar a la incrédula Nicole.

Luego le dice “Nicole, no me mire así, yo la quiero mucho, yo tengo talento, sé que lo estoy desperdiciando”.

Finalmente, Nicole le comparte una reflexión sobre la confianza: “Desperdiciaste la oportunidad en la fundación”.

La escena es triste y deja un amarga sensación de impotencia. Si quieres ver toda la conversación, haz clic aquí.