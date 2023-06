Marina Granziera “acorralada” en Noticias Caracol, tuvo que sincerarse en vivo

Nacida en Sao Paulo, Brasil, Marina Granziera descubrió su pasión por los deportes desde muy pequeña, cuando su papá veía Fórmula 1 y ella se sentaba junto a él.

Estudió periodismo en Miami a la par con Psicología y hoy en día es una de las reporteras más importantes del canal Caracol, la casa en la que lleva más de 10 años.

¿Qué pasó con Marina Granziera?

Gracias a su trabajo tanto en Blu Radio como en Noticias Caracol como periodista deportiva, muchos televidentes se han interesado en su vida personal, pues es una de las caras amables del informativo que se ve diariamente por el canal.

Este 29 de junio, durante la sección deportiva, Granziera se topó con un momento jocoso en el noticiero de la mañana, en el cual están sus compañeros Alejandra Giraldo y Andrés Montoya, con quienes acostumbra a charlar un poco durante las transmisiones en vivo.

Justamente, este jueves la presentadora se encontraba en la “sala” del noticiero, cuando de un momento a otro los dos presentadores la cuestionan sobre su ausencia en la emisión del pasado 28 de junio.

El particular momento en vivo, ocurrió durante una interacción en la sección deportiva cuando la periodista hablaba del equipo de Caracol Sports que estaría en la cobertura del próximo Tour de Francia, lo que terminó en pequeñas interrupciones de sus compañeros.

En tono jocoso, Andrés Montoya le preguntó “¿Usted sí vuelve?”, a lo que se sumó Alejandra Giraldo al decirle que si mandaría al conocido Ricardo Orrego para reemplazarla, a lo que Granziera tuvo que reaccionar con naturalidad y responder.

“Ricardo me ayudó porque estaba en una diligencia familiar, personal”, contó la comunicadora intentando no extenderse más y dando a entender que no quería hablar más del tema.

Marina Granziera quedó acorralada en Noticias Caracol y le tocó sincerarse en vivo pic.twitter.com/2jjzt4xjjI — Ana (@PuraCensura) June 29, 2023

De esta forma, la comunicadora despejó las dudas sobre su ausencia en el noticiero y ratificó su presencia en el Tour de Francia que se realizará desde el 1 de julio.

¿Qué idiomas habla Marina Granziera?

En entrevista para El Espectador, la periodista habló de su carrera y dijo que antes de llegar a Caracol su interés estuvo en viajar a Italia para aprender el idioma, un plus que le ha ayudado a lo largo de sus años como periodista.

Asimismo, en Estados Unidos logró afianzar su inglés, por lo que en concreto, su capacidad para comunicarse es amplia pues sabe hablar 4 idiomas, su natal portugués, español, inglés e italiano.

Cuando empezó en Colombia fue cubriendo los Juegos Olímpicos para el Canal Caracol. Finalizando el evento, Hernández le comentó sobre un nuevo proyecto radial llamado BluRadio. “¿Te animas a ser productora del programa de deportes? –me preguntó–. Yo le dije que de una”.

Pero más que una cara bonita, Marina se considera una verraca con una gran responsabilidad. «Recuerdo un día en el estadio, cuando Colombia jugó el amistoso contra Argentina. Una niña se acercó y me dijo que si podía tomarse una foto conmigo. Con su foto lista, me dijo: “Marina, te admiro mucho y me encanta lo que haces”. Para mí eso fue una gran sorpresa, dijo al periódico.

Hoy en día Granziera es una referencia para muchas mujeres que como ella, quieren llegar al periodismo deportivo y con él, a muchos lugares en el mundo cubriendo los eventos más importantes en materia deportiva.