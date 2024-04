Martha Bolaños revela la verdad detrás del beso con Melfi: “Me quería mandar la mano”

¿Olvidó a Nataly Umaña?, esta fue la pregunta que muchos televidentes se hicieron tras el apasionado beso que se dieron Miguel Melfi y la actriz, Martha Isabel Bolaños, siendo este uno de los momentos más comentados en redes sociales y, como era de esperar.

La actriz que pasó por Yo soy Betty la fea, Francisco el matemático, Pasión de gavilanes, Sin senos no hay paraíso, El capo, entre muchas otras, ya se había dado un ‘pico’ con Miguel Melfi en el pasado; sin embargo, tras varios días, finalmente el beso llegó y fue muy apasionado, tomando por sorpresa a concursantes y televidentes.

Martha Isabel Bolaño revela cómo fue el beso con Melfi

Durante una dinámica realizada por El Jefe de la casa, los dos participantes tuvieron que actuar frente a sus compañeros y tras una corta conversación en donde salió a flote el tema de Nataly Umaña, la colombiana y el panameño se comenzaron a acercar poco a poco. Tras varios segundos, finalmente se dieron un apasionado beso, lo que llevó a que muchos usuarios en las redes sociales se preguntaran sobre el interés por parte de Bolaños en aquel momento.

Tras lo sucedido entre los participantes, la actriz vallecaucana comentó lo que sucedió con Isabella Santiago, quien no dudó en preguntarle sobre su beso con Miguel Melfi. Para sorpresa de muchos y pese a lo que vieron todos los televidentes, Martha comentó que no había sido como lo esperaba y que en algún momento el panameño trató de apresurar aquel beso, por lo que ella optó por tomarse un tiempo para que se disfrutara un poco más.

Isabella le comento: “ese beso estuvo rico” a lo que Martha Isabel le respondió: “pero no hubo lengua, entonces da igual. Me quería mandar mano de una vez, no, despacio, ¿viste que él quería de una vez besarme? Y yo lo detuve y le di besitos en la cara para que fuera un besito rico. Es hombre, no, yo lo quería disfrutar, quería que la escena fuera bien, estaba muy afanado. Con más tiempo, lo desvisto”.

Muchos usuarios en las redes sociales contradijeron a Martha y resaltaron que sí le había gustado el beso de Melfi. “Miguel no pierde el tiempo va a acabar con esa casaaaaa”; “El melfi no lloro cuando salió Nataly pero por Ornella siii”; “A Martha se le vio como que si le gustó”; “A Martuchis le gusta el Melfi, eso se ve”; “No le gustó el beso?, casi se le tira encima jajajaj”, entre otros.