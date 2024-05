Participante ‘papillente’ de LCDLF, crea polémica con petición: “No tiren odio”

En La Casa de los Famosos, un nuevo integrante salió eliminado, luego de que gran parte de su equipo quedara en la placa para salir del programa.

Uno de los equipos fuertes que se conformó durante el programa fue ‘papillente’, el cual está integrado por Pantera, Alfredo, Diana Ángel, Karen Sevillano, La Segura, Miguel Melfi y Ornella.

Sin embargo, una de las integrantes más queridas, Diana Ángel, resultó con la menor votación y salió de la casa el pasado 12 de mayo.

¿Qué competidor de La Casa de los Famosos generó polémica en redes?

En la gala de eliminación de La Casa de los Famosos, las emociones estuvieron a flote y sin duda, la sorpresa de que Sebastián del equipo ‘galáctico’ fuera el primero en entrar de nuevo a la competencia, dejó asombrados a muchos.

Teniendo en cuenta que el primero en ser salvado fue Sebastián, uno de los que entró recientemente a la competencia, el resto de los integrantes del equipo ‘papillente’ sintió la presión de salir muy de cerca.

Fue justo allí que la influencer caleña Karen Sevillano reaccionó, y mostrándose un poco desconcertada por no haber sido la primera, ni la más votada hizo una petición que algunos calificaron en redes como “absurda”.

Cuando fue cuestionada por Carla Giraldo sobre cómo se sentía en ese momento, pues debía despedirse de uno de sus compañeros de equipo, dijo con la voz entrecortada:

“Me siento contenta por salvarme nuevamente, pero me voy muy triste porque sé que no voy a volver a ver a cualquiera de mis tres compañeros, no es fácil estar acá” empezó diciendo.

Después continuó: “Le quiero pedir a las personas que están allá afuera en internet que, yo sé que uno muchas veces no le cae bien a todo el mundo pero, sean un poco empáticos, sean empáticos en el internet, en las redes sociales, traten de no tirar hate, por favor, estar acá no es fácil, es muy complicado y nosotros fuimos y estamos siendo lo más reales que podemos”, señaló.

Karen sevillano pidiendo empatía y que no tiren odio??? No es la misma que esta tarde se burlaba de Martha y Julián acompañada de tu gavilla? #LaCasaDeLosFamososCol pic.twitter.com/uhzu3kEdbJ — Martha (@Martha54906765) May 13, 2024

Ante la viralización de sus palabras, varios usuarios de redes sociales reclamaron “incoherencia” por parte de la influencer, pues en varias ocasiones las actitudes tanto de ella, como de sus compañeros de equipo han sido todo lo contrario a lo que le pidió a los televidentes.

“Karen sevillano pidiendo empatía y que no tiren odio? No es la misma que esta tarde se burlaba de Martha y Julián acompañada de tu gavilla?”; “Pidió eso porque muy adentro, sabe lo que les espera cuando salgan”; “Me río de Karen ahora pidiendo no tirar hate y 3 doritos después se está burlando de nuevo de los galácticos”; “Cero coherente Karen con su petición, que oso de mujer”; “La gran manipuladora es ella”; “Lo mismo pensé yo, quien ha sido la más grosera y cizañera ahora viene a salir con esas”; “Se les cayó un ídolo, pidiendo empatía en redes, ¿Qué es peor que eso?”.

la gente de verdad disfruta esto? ver un grupo de ADULTOS hacer el papel de bullies de colegio? mis respetos a martha y a julián por poder soportar tanto tiempo esas actitudes inmaduras #LaCasaDeLosFamososCol



pic.twitter.com/02KzDZh5AC — val (@itmyol) May 12, 2024

La mujer que salió llorando hoy y pidiendo empatía y menos odio! El chiste se cuenta solo!#LaCasaDeLosFamososCol pic.twitter.com/OATVZ3LSF3 — Martha (@Martha54906765) May 13, 2024

En pleno 2024 vemos como un grupo de adultos se juntan para abusar y hacerle bullying de frente a otros dos adultos como si fuera un colegio. Mis respetos para Martha y Julián que tienen que soportar tanta humillación #LaCasaDeLosFamososCol pic.twitter.com/lzR6PUDgzx — d (@juandgrodriguez) May 13, 2024