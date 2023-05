MasterChef 2023: una participante fue víctima de un paseo millonario, ¿quién fue?

MasterChef es uno de los programas que más audiencia ha logrado recoger con el pasar de los años. Desde que se realiza su versión Celebrity ha logrado atraer más televidentes que apoyan a un concursante en específico y le hacen barra detrás de la pantalla.

En la edición del 2023 se contará con el mismo formato y ya se conocen las personas que harán parte de él. Entre ellas se encuentra la actriz Yo Soy Betty, la fea, Martha Isabel Bolaños, quien, con su talento ha logrado amasar una gran cantidad de seguidores.

Recientemente, la artista se volvió tendencia luego que les contara a sus fanáticos que pasó por una situación traumática en la que su vida estuvo en real peligro. Acá te contamos qué pasó.

Isabel Bolaños fue víctima de un paseo millonario

La actriz, que hará parte de MasterChef Celibrity de este 2023, le contó al programa Lo Sé Todo que hace unos años ella se encontraba con su novio de esa época saliendo del cine cuando fueron cerrados de imprevisto por unos delincuentes.

Los criminales los hicieron bajar del carro en el que iban y los robaron sin compasión mientras la amedrentaban.

“A él lo metieron al baúl, a mí me tuvieron adelante con ellos, en la mitad de dos sujetos, toda la noche. Nos llevaron a los cajeros, me sacaron la plata, me robaron mis cositas...”, reseñó Bolaños.

Además, la conocida como la ‘Pupuchurra’, contó que, aunque no abusaron de ella sexualmente, si la golpearon: “Me maltrataron, me pegaban coscorrones y hubo un momento muy crítico en el que yo me quebré, porque yo todo el tiempo estuve muy pasmada”.

“Recuerdo que me sacaban de Bogotá porque se sentía terreno destapado y yo dije: ‘no aquí fue’. Echaron gasolina en una bomba [...] y en algún momento me ponen un arma en la mano y me dice ‘vamos a matar desechables. Si no matas dos desechables te matamos’”, continuó contando.

Finalmente concluyo: “Fue el único momento en que tuve el arma en la mano y yo dije ‘no, por favor’. A las 6 a.m. pidieron un dinero de rescate. Mi cuñada en esa época pagó ese dinero y ya, nos soltaron. A los ocho días me comenzó una paranoia terrible”.