Masterchef Colombia: Un concursante habría sufrido un accidente en plena grabación

MasterChef se ha consolidado como uno de los programas más vistos en Colombia en los últimos años, y en la actualidad se están llevando a cabo las grabaciones de lo que será su sexta temporada. En versiones anteriores, han salido victoriosos Piter Albeiro, Adriana Lucía, Carla Giraldo, Ramiro Meneses y Carolina Acevedo; en esta ocasión, 22 concursantes competirán por el premio mayor en la cocina más importante del país.

Los concursantes de este año son: Víctor Mallarino (actor y director), Martina la peligrosa (Cantante y actriz), Caterine Ibargüen (Deportista), Franko Bonilla (Comediante), Gabriel Murillo (Comediante), Cony Camelo (Actriz), Ilenia Antonini (Actriz), Vicky Berrío (Comediante), Carolina Cuervo (Actriz), Roberto Cano (Actor), Dominica Duque (Periodista), Marcela Gallego (Actriz), Nina Caicedo (Actriz), Paola Rey (Actriz), Andrés Felipe Toro (Actor), Ricardo henao (Actor), Brian moreno (Actor y músico), Juan Pablo Llano (Actor y presentador), Alejandro Estrada (Actor), Jacques Toukhmanian (Actor), María Fernanda Yepes (Actriz) y Camilo Sáenz (Actor).

Accidente en grabación de MasterChef

Actualmente, se están llevando a cabo las grabaciones de la sexta temporada de MasterChef Colombia. En esta ocasión, el programa contará con los jurados Jorge Rausch, Nicolás de Zubiría y Adria Marina, quien reemplazará a Christopher Carpentier.

El programa saldrá al aire una vez culmine la Casa de los Famosos. Aunque no se conocen detalles específicos de las grabaciones, se ha sabido que uno de los competidores habría sufrido un accidente durante el programa. Recientemente, Brian Moreno, hijo del reconocido actor Marlos Moreno, realizó una publicación en sus redes sociales, y muchos de sus seguidores notaron este detalle.

Aunque el actor y músico, no ha mencionado que fue lo que le sucedió y por qué se cortó unos de sus dedos, muchos de sus seguidores sí se dieron cuenta de este detalle y se mostraron preocupados por esto. “Ese dedo todo amarrado. Ya sé, no me digas, ya son las primeras huellas de MasterChef”; “¿Primera cortada en MasterChef?”; “La primera marca del programa, eso se sabe”.

En la publicación, lo único que mencionó Moreno fue: “¡Abriendo mi corazón a través de mi cocina al mundo!”.