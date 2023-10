¿Hubo trampa? Carolina Acevedo habla del hombre que le ayudó a ganar Masterchef

Hace casi una semana Carolina Acevedo se coronó como la ganadora de la quinta temporada de ‘MasterChef Celebrity’, aunque algunos televidentes no estuvieron de acuerdo con su elección, la verdad es que su desempeño en la final la hizo merecedora. Sin embargo, hay un secreto detrás que muchos desconocen.

Lee también: Carla Giraldo regresa a reality RCN: ¿Le quitará el puesto a Claudia Bahamón?

Aquí encuentras más contenidos como este

Resulta que hubo un hombre a quien la actriz le debe el triunfo, sin más preámbulos, se trata del reconocido chef Harry Sasson, quien le colaboró en la creación del menú que ella presentó en el último reto de esta competencia culinaria.

En una entrevista que recientemente dio al Canal RCN, Carolina Acevedo confesó: “No hice ninguno de esos platos. El día anterior, Harry Sasson me ayudó a montar mi menú, fui a su cocina, él cocinó, yo anotaba, pero no los ensayé. Y fue como: ‘Me voy con lo que me enseñó el chef’, y mira, ese fue el resultado”.

La ibaguereña también comentó en este espacio que para ella tanto Sasson como Jorge Rausch son los mejores chefs colombianos, por eso siente una gran admiración por ambos referentes nacionales. Igualmente, ella tomó la oportunidad para enviarle un mensaje a sus críticos, dejando claro que ella ganó la temporada “con el sudor de la frente” y que Rausch no tuvo nada que ver ni influenció en la gran decisión.

La depresión de Carolina Acevedo durante ‘MasterChef Celebrity’

Recientemente, se conoció en una entrevista que concedió lo difícil que fue para la protagonista de ‘Pobre Pablo’ afrontar dicho reto. Allí, indicó que, además de sufrir algunas crisis, tuvo a una persona a su lado que la ayudó a afrontar cada día en el programa.

El programa de YouTube ‘Hablemos de música’, dirigido por Carlos Marín, tuvo como invitada a Acevedo. En este, dejó claro que, a pesar de la sonrisa ante las cámaras, no todos ven lo que realmente pasa detrás de las cámaras.

Además: Manuel Turizo se retiró en pleno concierto tras advertencia a los asistentes

La actriz dejó claro que ser parte de un reality no es fácil y más cuando se debe estar en la cocina por más de cuatro meses. “Llegaba mamada y lloraba”, dijo en medio de la entrevista, diciendo también, que su hijo fue uno de los sacrificados en el proceso.

Asimismo, indicó que estaba “en una depresión, estaba al punto de tirar la toalla y mi hijo me decía no mami”. Esto convirtió el domingo, su único día de descanso, en el momento perfecto para pasar tiempo con Matías.