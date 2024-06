Mauro Castillo revela sus reflexiones más profundas sobre la música y la cultura

“Para mí, es más importante animar a aquellos que hacen otros tipos de música a que no se queden quietos. A veces, cuando hay un fenómeno particular, como el reggaetón, por ejemplo, las personas que no lo disfrutan o sienten que podrían hacer otro tipo de música simplemente se desaniman. Piensan que lo único que se está valorando es eso, y por eso no comparten su contenido o no expresan sus opiniones. Esto crea una especie de espiral de silencio que también afecta a la sociedad en general, especialmente en temas políticos. Mi consejo sería no formar parte de esa espiral y seguir hablando de nuestra música, de lo que sentimos y de lo que nos mueve”.