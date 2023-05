Meg Ryan apareció después de seis meses y luce irreconocible ¡Parece otra persona!

Meg de 61 años apareció luego de seis meses para apoyar a su amigo Michael J. Fox que estrena documental sobre la lucha contra la enfermedad que parece desde hace años, el Parkinson el cual se presentará por Apple TV+.

Ryan conocida por ser la “novia de América” famosa y aclamada por sus cientos de interpretaciones en la década de los 90 y los 2000 pudieron ver que la actriz lucía un bello rostro sin una gota de cirugía plástica.

En la última décadas sus apariciones en cámara han sido sorprendente, en esta última oportunidad Ryan tenía sus pómulos más hinchados o ligeramente con algo de volumen, su piel se veía tersa y sin arrugas, apenas se podían percibir las líneas de expresión y su cabello, con mechones rubios.

Así luce el rostro de Meg Ryan

Ryan ha negado durante los últimos años haberse sometido a operaciones de cirugía estética o algún truco pero ver su piel tan tersa y rellenita a los 61 años, en comparación con otras imágenes que sorprenden por su naturalidad hace unos años.

Según unas declaraciones que hizo a la revista Porter en 2015, Meg confesó: “No presto mucha atención a los comentarios que se hacen sobre si me he operado o no”.

Sin embargo, ha sido notorio con el paso del tiempo su cambio físico e irreconocible. Pero, al igual que otras actrices como: Renée Zellwegger o Nicole Kidman, Meg Ryan parece haber sido seducida por el mundo de las infiltraciones, los famosos ‘fillers’ de ácido hialurónico, que muchas no consideran “intervención estética” aunque ella lo siga negando.

Meg Ryan completely unrecognisable in a rare public outing with friend Michael J. Fox.#MegRyan #MichaelJFox pic.twitter.com/4I39W7pShl — Dino Bisi (@lagoblu) May 4, 2023

Ryan se mostró de lo más feliz, compartiendo saludos y confidencias con amigos como Bill Murray y otros actores que asistieron para acompañar a Michael J. Fox, pero fue su aspecto lo que más llamó la atención tras varios meses sin ser fotografiada. Su última vez en público fue hace seis meses en la alfombra roja de los amfAR Los Angeles Gala.