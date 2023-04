“Mi parcera”: Iván Lalinde desempolvó inédita foto de la fallecida Lina Marulanda

Iván Lalinde se ha convertido en uno de los presentadores más queridos de Colombia. El carisma del comunicador ha logrado que varios televidentes lo aprecien y se pregunten diariamente por sus proyectos profesionales y parte de su vida personal.

Por ello, el hoy partícipe del programa matutino de Caracol Televisión, Día a Día, habla y publica en sus redes sociales sobre diversas etapas que ha tenido que vivir.

Entre las anteriores, la muerte de una de sus grandes amigas Lina Marulanda, quien, el 22 de abril de 2010, se quitó la vida. Su muerte marcó a diferentes personas entre las que estaba, por supuesto, Iván Lalinde, uno de sus mejores amigos.

Debido a lo anterior, Lalinde le ha rendido homenaje de diversas formas y ha hablado sobre la relación que tenía con la modelo en diversas entrevistas. En esta ocasión, como aniversario de su muerte, le dedicó unas sentidas palabras en Instagram acompañadas de una fotografía que pocos conocían de Marulanda.

El presentador de 'Día a Día' siempre fue muy amigo de la modelo. Fotografía por: Redes sociales

Iván Lalinde desempolvó foto de Lina Marulanda

El pasado sábado se cumplieron 13 años de la partida de Lina. Esto hizo que Lalinde quisiera recordarla y compartir con sus seguidores lo que sentía por una de sus amigas más cercanas.

En su cuenta oficial de Instagram, el antioqueño publicó un pequeño video en el que se puede ver una fotografía de Marulanda en la que se le puede ver plasmando su personalidad divertida y descomplicada.

En la imagen no se le ve a la modelo posando como lo hacía para una sesión, sino, como un momento de tranquilidad y de amigos. Además, Iván muestra un arete que, aunque no lo aclaró, pudo ser de la modelo.

Junto al pequeño video se puede leer: “Mi flacuchenta. Mi parcera. Siempre en mi corazón. Siempre en mi mente. Siempre en mi vida. Hoy hace 13 años te fuiste al cielo. Yo sé que tengo una brigada de guardianes en el cielo y mi Lina flacucha está siempre”.

“Cada que me paro frente a una cámara recuerdo los consejos, los regaños y el amor que me daba. Lina me ayudó a creer más en mí”, añadió Iván.

Finalmente escribió: “Y así, con la memoria, le doy GRACIAS. Y guardo esa cara de necedad y de ‘payasa’ que ponía pa molestar y ese arete (areta) ufff siempre me trae buenos recuerdos y la canción de Calle 13 !!! Que siempre bailamos a nuestra manera”.

La conmovedora publicación de Lalinde ya cuenta con más de 9 mil ‘me gusta’ y más de 100 comentarios entre los que se puede leer: “Siempre en nuestra mente y siempre en corazón”, “Que linda amistad”, “Que bello Iván que la recuerdes”, y “Ella y tú eran una pareja profesional perfecta”.