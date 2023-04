Carolina Cruz tuvo que consolar a Carlos Calero en ‘Día a Día’. ¿Qué pasó?

Día a Día es uno de los programas favoritos de los colombianos. Los presentadores Carlos Calero, Iván Lalinde, Juan Diego Vanegas, Jhovanoty, Carolina Cruz, Carolina Soto y Catalina Gómez, alegran las mañanas de miles de televidentes que sintonizan el matutino de Caracol Televisión para pasar un rato divertido.

Presentadores de 'Día a Día' Fotografía por: Instagram

Además de ser compañeros de trabajo, los siete presentadores han demostrado ser muy buenos amigos. Delante y detrás de las cámaras, dejan ver su complicidad y la gran relación que tienen.

¿Qué pasó con Carolina Cruz y Carlos Calero en ‘Día a Día?

Como es costumbre, los presentadores suelen publicar contenido en sus redes sociales mostrando el detrás de cámaras de lo que sucede mientras están al aire o durante los cortes a comerciales.

Ayer, Carolina Cruz posteó un video en sus historias de Instagram donde tiene 7,4 millones de seguidores, mostrando un particular momento que vivió junto a Carlos Calero, expresentador de La Descarga.

Al parecer, la vallecaucana hizo un comentario que no le gustó mucho a Calero, por lo que se desencadenó un pequeño inconveniente entre ellos. En el video se observa que los presentadores se encontraban en la cocina de Día a Día. De un momento a otro, Carolina no pudo evitar elogiar a Juan Diego Vanegas por la forma en la que estaba vestido. “Juan te ves lindo haciendo ese plato ahí”, le dijo.

Enseguida, Calero le hace una “escena de celos”, que generó las risas entre sus seguidores. “¿Estás celoso o qué?”, le dijo Carolina, a lo que él respondió sarcásticamente: “¿Por qué, mi amor?”. La presentadora no dudó en insistir en la actitud del barranquillero: “pero botó el ‘chupo’ mal. Tú también te ves lindo, hermoso, primoroso, bello”.

Jhovanoty le “quitó” un lugar a Carolina Cruz en ‘Día a Día’?

Hace unas semanas, el humorista Jhovanoty llegó para acompañar al equipo de presentadores del matutino. Entre chistes, bromas e imitaciones, el opita ha sabido cómo sacarle una sonrisa no solo a sus compañeros sino también a los televidentes.

Según dijo Carolina, el humorista llegó al set a ocupar el lugar de ‘comelón’, pues no deja pasar ninguna de las recetas que hace Juan Diego durante el programa. Carlos Calero fue quien preguntó: ¿quién es el que más se come las recetas del chef?”. Inmediatamente, Cruz respondió indignada: “en realidad, era yo, hasta que llegó ‘Jhovanoty’”.

A manera de broma, Jhovanoty contestó: “los humoristas, ya no comen, los humoristas facturan”. El momento desató las risas de todos, aunque el humorista reconoció que no es que él coma de todo, sino que se trata de su personaje.

De hecho, hace unos días en La Red reconoció que ha tenido problemas con su peso. “Solamente los gordos sabemos lo incómodo que es ponerse los zapatos y agacharse para ponerse las medias. Para mí eso no es chévere, no encuentro tranquilidad en eso. Utilizo faja porque la ropa que a mí me gusta me queda más bonita con faja y llevo cinco años con eso”.