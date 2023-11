Miss Universo 2023: Ella es Miss Nepal, modelo plus size que impactó con su cuerpo

Miss Universo 2023 está ad portas de realizarse y aunque aún falta tiempo, varias de sus candidatas ya se están preparando para el certamen.

En esta versión la versatilidad y el cambio tienen presencia, pues si bien, muchos seguidores del concurso venían acostumbrados a ciertos protocolos, en esta edición se están rompiendo varios esquemas.

Miss Universe Nepal 2023: ¿Quién es?

El 18 de noviembre del presente año, es una de las fechas más esperadas por todas las mujeres que harán parte de Miss Universo 2023, pues ese será el día en que una de ellas se llevará la corona.

En la ronda preliminar del concurso que se realizará este sábado, la representante de Nepal está elevando las expectativas sobre lo que pasará con ella y la calificación de los jurados.

Se trata de Jane Dipika Garrett, una modelo plus size que decidió romper todos los moldes y el tipo de belleza que siempre se ha coronado en Miss Universo.

Garrett se ha convertido en un símbolo de inclusión y aceptación, pues al rededor del mundo, son varias las mujeres que sufren de desorden alimenticio y de auto juzgarse duramente, debido a que su cuerpo, peso o figura no va ligado con los “estándares” de belleza, a los que el mundo está acostumbrado a ver en televisión y en redes sociales.

Ella es la primera candidata de talla grande en competir en un concurso de belleza de talla mundial y sin duda, la expectativa sobre su futuro es grande.

Aunque su figura nunca se haya visto concursando en Miss Unvierso, la joven de 22 años, también ha despertado algunas críticas en redes, pues varios usuarios señalan que no es justo para otras concursantes que se esfuerzan por tener buena alimentación, estar tonificadas y trabajar en su cuerpo.

“No, por favor... lo siento”; “Que alguien me explique dónde tiene esta mujer actitud y seguridad, a mí me transmite salir corriendo”; “No es justo que otras misses sí tengan disciplina, sepan decir que no, coman saludable, se maten haciendo ejercicio para que esta persona haya ganado. La obesidad no es saludable”; “Tienes que ir al gimnasio”, fueron algunos señalamientos.

Sin embargo, la mayoría de comentarios son positivos y de aliento, ya que así como ella se atrevió a concursar en un certamen de belleza, muchas otras pueden tener y proyectar esa misma seguridad.

“A mí sí me parece muy bien que la hayan aceptado en Miss Universo”; “Romper esos estándares de belleza empieza poco a poco con mujeres como ella, me encanta”; “Me encanta que no siempre sean las flacas altas las que concursan”; “Ojalá llegue al menos a las 5 finalistas”; “Me parece que tiene una cara preciosa y para quienes dicen que no tiene seguridad, que más a que este participando ahí”, fueron otras opiniones.