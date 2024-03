Nataly Umaña confesó dónde está viviendo, tras su ruptura con Alejandro Estrada

Nataly Umaña, la actriz y modelo colombiana, ha estado en el centro de atención en las últimas semanas tras su sonada ruptura con el actor Alejandro Estrada.

La pareja, que se casó en 2018, decidió darle fin a su relación en vivo antes de que la actriz estuviera en “La Casa de los Famosos”, cuando hubo escenas de infidelidad por parte de Umaña con otro participante, el cantante Miguel Melfi.

¿Qué dijo Nataly Umaña en ‘Buen día Colombia’?

Tras su salida del reality, Nataly la actriz estuvo en el programa ‘Buen día Colombia’ hablando de lo que viene ahora para ella y de toda la polémica que generó su participación en el reality de RCN.

“Fui muy feliz. Me lo disfruté muchísimo. Soy partidaria de que hay tiempo para todo. Voy feliz porque fue el tiempo prudente y exacto donde viví y jugué. Ahora tengo una vida que afrontar afuera”, manifestó la ibaguereña apenas salió del programa.

En la conversación, Umaña habló de dónde estaba viviendo ahora que salió del programa y al parecer, no sería con Alejandro Estrada.

La actriz confesó que por el momento no ha vuelto a la casa en la que vivía con su expareja, ya que se está quedando, por el momento, en un hotel. Además, aseguró que está recibiendo la respectiva ayuda psicológica que les brinda RCN a los participantes que van dejando la competencia.

“Lo primero que hace el canal es ponerte un psicólogo apenas sales, porque nosotros tenemos prohibido que alguien nos hablara. Solamente éramos en nuestro mundo, los participantes y punto. Ayer estaba en el hotel y sonó el teléfono y fui a contestar y sentí que el jefe me iba a regañar si yo contestaba el teléfono”, detalló la modelo en Buen Día, Colombia.

Ante las especulaciones sobre dónde estaría viviendo Nataly fue enfática en decir en el matutino que, en los próximos días, sí llegará a su casa, pues sigue viviendo en el hogar que comparte con Estrada.

De igual manera, Nataly Umaña, aprovechó el momento para revelar que después se reunirá con el actor para definir todo lo de su separación, incluido el tema de la casa.

“Hemos sido muy reservados y privados, con nadie había hablado, solamente con la psicóloga y mis papás. Me cuesta exponer, no quiero que nos juzguen. He querido estar guardadita. Vamos a hablar, tengo que pedirle perdón, preguntarle qué siente, si sintió dolor o traición, decirle a la cara que nunca quise hacerlo”, apuntó.

Luego, concluyó: “Mi intención jamás fue hacerle una maldad, solo era dejar el mundo real y ser coherente con ello, la exposición, todos tenemos un ego, el ‘qué dirán’. Lo que más le duele es que yo salga sacrificada, sobre cómo me iba a exponer así, en esta sociedad machista. Tengo que saber en qué tónica está, sé que siempre va a querer lo mejor para mí. Quiero ver cómo está su corazoncito”.