¿Nataly Umaña olvidó a Alejandro Estrada? Recibió romántico detalle que dejó dudas

La Casa de los Famosos ha dejado grandes momentos desde que su lanzamiento en el mes de febrero. Han pasado tantas cosas en el programa en tan poco tiempo, que sería difícil nombrarlas todas; sin embargo, uno de los momentos más virales fue protagonizado por Nataly Umaña y quien era su esposo hasta ese momento, Alejandro Estrada.

También puede leer: Diana Ángel se despachó al hablar de Pantera y sus actitudes: “Les di consejos”

La actriz tuvo un romance con el cantante panameño, Miguel Melfi, mientras se encontraban en el programa. Esto fue una gran sorpresa para muchos televidentes debido a que Umaña llevaba más de 12 años de matrimonio con Alejandro Estrada. El actor, en cierto punto, no aguantó más y tomó la decisión de ir a confrontarla, siendo este uno de los momentos más virales en redes sociales.

“Has dicho que lo nuestro no tiene nada, perfecto, no pasa nada, está bien, solo digo que no fue la forma. Lo que vengo a hacer hoy es retirar mis promesas, es una decisión tomada, es un ciclo cerrado (...) Gracias por todo, sé feliz. Hasta siempre, hasta nunca”, le dijo Estrada a Nataly mientras le devolvió la argolla de matrimonio.

¿Nataly Umaña ya olvidó a Alejandro Estrada?

Tiempo después, la actriz fue eliminada del programa y se refirió a lo que sucedió con Melfi. A pesar de que han pasado varias semanas desde su salida, finalmente no se les volvió a ver juntos con su exesposo. Por el contrario, hay pequeños indicios de que podría estar conociendo a alguien nuevo, o al menos eso es lo que creen algunos de sus seguidores en las redes sociales.

Puedes leer: Error en La Casa de los Famosos deja al descubierto uno de sus grandes secretos

Nataly Umaña, quien ha estado muy activa en redes sociales, publicó una historia en su cuenta oficial de Instagram en la que se la ve muy feliz junto a lo que aparentemente fue un obsequio: un ramo de rosas rojas. La actriz decidió no hacer comentarios al respecto, pero hay quienes creen que podría ser el inicio de un nuevo romance; sin embargo, por ahora, nada de esto ha sido confirmado.

Mientras todo esto sucede, el cantante panameño, Miguel Melfi, sigue en competencia en La Casa de los Famosos y recientemente se refirió a la posibilidad de buscar a Umaña tras salir del programa y su respuesta tomó por sorpresa a más de uno. “Yo no la buscaría para tener una relación porque no sé qué está pasando allá afuera. Nosotros hablamos y acordamos disfrutar el momento, pero ya yo estoy enfocado en trabajar en mí”.