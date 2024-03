Nataly Umaña habló del daño que le causó a Alejandro Estrada: “No dimensioné”

Nataly Umaña y Alejandro Estrada, son dos nombres que han resonado en la farándula colombiana durante estos meses, no solo por su talento como actores, sino también por su mediática relación.

Una historia de amor que ha vivido altibajos, idas y venidas, y que ha sido expuesta al ojo público en diferentes momentos, ahora tiene los ojos puestos de los colombianos para conocer si definitivamente se divorcian o no.

Nataly Umaña y sus palabras a Alejandro Estrada

Tras su salida de ‘La casa de los famosos’, Nataly habló de lo que viene ahora para ella y de toda la polémica que generó su participación en el reality de RCN.

Sobre Alejandro Estrada y el futuro que ella veía en la relación, la actriz fue enfática en asegurar que sí se iban a separar y que el divorcio era inminente.

“Nosotros veníamos teniendo terapia de pareja para terminar la relación. No era una terapia para ayudarnos, sino para saber dejarnos de una manera muy bonita, en paz, porque los dos somos los mejores parceros”, reveló al programa “Buen Día Colombia”.

Luego agregó: “Él me dijo, no vayas a pensar en mí, no vayas a pensar en tu familia, juega”. En su sincera respuesta, también aseguró que ahora estaba soltera y que estaba a la expectativa de lo que fuera a cambiar en su vida.

En sus palabras, también se refirió, por fin, al daño que sabía que le había hecho a su expareja y que su intención jamás fue herirlo tanto.

“Obviamente, no dimensioné que lo lastimé de esa manera tan grande y obviamente uno no daña lo que quiere, al contrario, uno debe cuidarlo. Me equivoqué y actué mal, no pensé en él”, expresó.

Y finalizó: “De todo se trae un aprendizaje, pero si quiero reconocer que le hice daño a Alejo y que le pido perdón una vez más”.