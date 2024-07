Nataly Umaña rompió silencio y habló de la nueva relación de su ex, Alejandro Estrada

Nataly Umaña y Alejandro Estrada terminaron este año, luego de 15 años juntos y un matrimonio de 8 años el cual llegó a su fin, luego de que la actriz asegurara que venían mal desde hacía un tempo.

La noticia conmocionó al mundo del entretenimiento y a los seguidores de la pareja, quienes habían sido testigos de su historia de amor a través de las redes sociales y en diferentes momentos.

¿Qué dijo Nataly Umaña sobre relación de Alejandro Estrada?

Si bien la ruptura se dio en medio del programa ‘La casa de los famosos’, la pareja ya venía atravesando por problemas que, según han expresado en entrevistas posteriores, se intensificaron durante el confinamiento por la pandemia y la participación de Umaña en el reality.

La distancia física, la falta de comunicación y las diferencias en sus prioridades personales habrían deteriorado la relación.

A pesar del escándalo mediático que rodeó su separación, tanto Umaña como Estrada han mantenido un tono respetuoso y maduro, tanto que la actriz decidió decir algo sobre la nueva relación de su ex.

Luego de que terminara ‘La casa de los famosos’, Alejandro Estrada decidió decirle sí al reality que empezó justo después de este, MasterChef, lugar en el que conoció a quien es hoy en día su pareja.

Se trata de la periodista Dominica Duque, con quien se ha mostrado muy cariñoso y atento durante los capítulos que se han mostrado en vivo.

En la más reciente transmisión de ‘Lo sé todo’, uno de los periodistas del canal fue directo y le pregunto sobre qué pensaba, a lo que ella respondió muy segura.

“Yo siempre voy a estar feliz con su felicidad, obviamente. Claro, después de una relación tan larga lo mínimo que podemos hacer es ser amigos, entendernos y respetarnos”, empezó diciendo.

Después, agrego: “Alejito es demasiado inteligente y sé que la persona que escoja es la correcta y si él está feliz, yo estoy feliz (...) Predomina el amor propio el estar conmigo misma, además nunca he estado sola siempre he tenido gente que me ama alrededor, acompañándome en un proceso hermoso que sigo viviendo”.

Al final, Umaña decidió no comentar acerca del cantante que, en medio de toda la polémica de separación, apareció afirmando en redes que durante meses había sostenido una relación distinta mientras ella estaba con Estrada, supuestamente en Guatapé, Antioquia. A pesar de esto, el artista insistió en tener pruebas.