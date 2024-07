¡No la supera! Anuel le manda un mensaje a Feid y asegura que Karol G aún “lo ama”

Una de las relaciones que más dio de qué hablar hace algunos años fue la de Anuel y Karol G. Esta pareja se convirtió en una de las más destacadas del género urbano y llegó a ser una de las más comentadas. Desde el comienzo, tanto el puertorriqueño como la colombiana hicieron público su noviazgo, llegando incluso a trabajar juntos en varias canciones como Secreto, Dices que te vas, Culpables, Follow, China, entre otras.

Tras tres años de relación, la pareja confirmó su separación. Aunque no se aclararon las razones que llevaron al fin de su historia de amor, algunas versiones señalan que pudo haberse tratado de una infidelidad por parte del puertorriqueño. Pocos días después, Anuel confirmó su relación amorosa con Yailin, una cantante dominicana. Con ella tuvo una hija, se casó y posteriormente se separó.

Anuel le mandó mensaje a Feid

Tiempo después de su relación con Anuel, surgieron rumores de que Karol G estaría saliendo con Feid. Aunque nunca se ha hecho oficial, se les ha visto juntos en varias ocasiones y algunas recientes publicaciones en las redes sociales de la colombiana, en las que aparece tomada de la mano junto al Ferxxo, parecen confirmar su noviazgo. Esto no ha pasado desapercibido por Anuel, quien en reiteradas ocasiones ha enviado mensajes y lanzado pullas en sus canciones y conciertos.

Recientemente, Feid contestó algunas preguntas junto a Young Miko en Complex y allí comentó que su canción favorita de trap de todos los tiempos era Diles, un tema musical de Bad Bunny, Ozuna, Farruko, Arcángel y Ñengo Flow. Esto al parecer no cayó en gracia en Anuel que en varias ocasiones se ha hecho llamar el “Dios del trap”. Fue por esta razón que realizó una publicación en sus redes sociales en la que le lanzó varias pullas.

“Tu mujer me ama cabrón, preocúpate por eso y no por mentir en cuál es el mejor trap de todos los tiempos, que tu opinión nos importa un bicho, con el bigote de merenguero cabrón. Tu opinión no va a confundir a nadie”, aseguró el boricua.