¿No le han querido dar trabajo? Juan Diego Alvira se confiesa sobre su situación

Juan Diego Alvira dejó mucho que decir cuando renunció a Noticias Caracol, teniendo en cuenta que es el trabajo con el que se robó la atención de muchos colombianos. De ahí llegó a la revista Semana para trabajar en la parte digital con Vicky Dávila.

Pero dicho rol solo fue por cinco meses, pues a este también renunció, dejando a sus seguidores a la expectativa de cuál será su próximo movimiento. De momento parece que es desconocido, sin embargo, recientemente dio una entrevista al portal KienyKe.com y dio más detalles al respecto.

En este espacio el tolimense aprovechó para dejar claro que quiere volver a trabajar en la televisión: “La verdad es que duré más de 20 años haciendo televisión en CityTV y Caracol. Me fui en una experiencia corta, pero intensa en Semana, donde duré a duras penas cinco meses e hice una especie de diplomado en esto del mundo digital y un día comencé a extrañar a los medios tradicionales”.

¿Por qué Juan Diego Alvira renunció a Semana?

“Me hace mucha falta y una cosa que me pasó fue que comencé a viajar mucho en Semana a las regiones y un día en la frontera con Venezuela iba por una trocha y pasó una señora y me reconoció. Se me hizo raro porque era una zona bien alejada. Luego pasamos a Venezuela y pasó lo mismo con un señor. Ese fue el primer ‘timbronazo’”, detalló Juan Diego Alvira.

Pero el detalle que le hizo saber que lo suyo era la televisión fue a partir de un comentario de su propia hija, que le preguntó: “‘Papá, ¿cuándo te voy a volver a ver en televisión?’. Desde ahí hablé con los directivos y con Vicky y les dije que me quería dar la posibilidad de volver a los medios tradicionales y ellos entendieron”.

Sobre el próximo trabajo del comunicador

Entonces, al respecto de cuál será su próximo trabajo, el presentador todavía tiene un panorama muy incierto: “Desde ahí comencé a tocar puertas. Empecé hace muy poco con esa labor, pero en esas estamos. Vamos a ver”, concluyó.