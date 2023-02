“Nunca he tenido novio”: Érika Zapata, de Noticias Caracol, se confesó

Érika Zapata es una de las periodistas de Noticias Caracol que más comentarios ha generado en redes sociales por su forma descomplicada en la que da las noticias. Por ello, la corresponsal de Antioquia del noticiero se ha ganado el corazón de los televidentes del canal.

Gracias a la popularidad que ha temado la comunicadora, ha sido protagonista de una diversidad de entrevistas en la que relata parte de su vida profesional, su camino para llegar al canal Caracol y algunos apartes de su privacidad.

Esta vez, Zapata fue una de las invitadas al programa de la misma cadena Día a Día en donde contó algunas cosas sobre su vida amorosa y sentimental.

Érika Zapata habla de su vida amorosa

La periodista reveló que no ha sido muy exitosa en las relaciones sentimentales. De hecho, reconoció que, cada vez que abre su corazón, no le han pagado muy bien.

“(...) Nunca ha estado en una relación amorosa, la verdad, nunca he tenido novio (...) A mí me cuesta ese escenario porque yo apenas me estoy aprendiendo a querer, y eso es lo más importante”, confesó Zapata en medio de la entrevista.

“Me quemaron una cartica de amor en la cara”, dijo sobre sus primeros acercamientos al amor cuando apenas era una adolescente. También, contó que una vez un hombre la rechazó y le dijo que “si ella no se ha visto en un espejo”.

Por otro lado, la joven mencionó cuál es la clase de hombre que le llama la atención indicando que no le gustan aquellos que sean igual a ella.

“No me gusta una persona que sea igual a mí. No me imagino con un loco igual a mí. Quiero una persona que sea lo contrario a lo que yo soy. Lo más importante es que sea una buena persona”, afirmó.

“Muchas veces la gente que se me ha acercado es bajo un interés. Érika, usted cuánto es que gana, eso es muy horrible, pero me ha pasado (…) Me gusta que no sea una persona que se acerque a mí bajo un interés y tampoco que quiera cambiarme”, finalizó la periodista.

¿Quién es Erika Zapata?

La periodista le ha expresado al diario digital Kienyke su historia de resiliencia. La reportera habló que debido a la carencia en la que vivía con su familia sufrió en el colegio burlas y matoneo. Con el tiempo persistió en la educación, logró becarse y llegar a la universidad.

Gracias a la televisión, se enamoró del periodismo y en el 2011, entró a estudiar en la Fundación Universitaria Luis Amigó. La carrera escogida fue Comunicación Social y Periodismo. En la academia pasó por malos momentos de la mano de la actitud de sus compañeros y por otros buenos al descubrir las aptitudes que tenía para su profesión.

En el 2016, obtuvo su primera experiencia laboral en un noticiero de Medellín llamado Hora 13. En este lugar hizo prácticas y se propuso llevar contenido para todo público, es decir, que lo pudiera entender desde la persona que trabaja en el campo, hasta el gran magnate de negocios.

Llegó el 2019 y Erika, tras un año de desempleo, entró a Caracol Televisión al programa Hora Extra dirigido por Manuel Teodoro. Sin embargo, con la llegada de la pandemia por el Covid-19, el proyecto para ella no pudo hacerse realidad.