“Recen por mí”: Alejandra Giraldo no estará en Noticias Caracol, ¿qué pasó?

La primera emisión de Noticias Caracol ha tenido algunos cambios tras la salida de varios periodistas del canal. Sin embargo, el noticiario sigue siendo uno de los más vistos en la televisión colombiana.

Una de las presentadoras de dicha emisión es Alejandra Giraldo, quien actualmente conduce el noticiero al lado de Andrés Montoya. La antioqueña ha logrado ganarse el corazón de cientos de televidentes por su profesionalismo y carisma.

Por ello, cuando no aparece en la pantalla del canal Caracol, los televidentes comienzan a preguntarse la razón de su ausencia, como fue el caso de la mañana del 13 de febrero en la que apareció Daniela Pachón, en lugar de Giraldo.

Alejandra Giraldo no estará en Noticias Caracol

Desde el pasado viernes, la presentadora señaló que se ausentará durante tres semanas de la primera edición de Noticias Caracol. Al avisar a su compañero de set dijo que “si Dios quiere” vuelve al informativo, por lo que dejó preocupados a sus seguidores.

Al parecer, la periodista paisa, se tomará, durante este primer semestre de 2023, 15 días de vacaciones para recargar energías y seguir llevando la mejor información a los hogares colombianos.

Sin embargo, la preocupación de sus seguidores aumentó en las últimas horas cuando Giraldo subió a su cuenta oficial de Instagram una historia en la que se le puede ver con una bata y, aparentemente, en un centro médico.

Además, tenía una manilla en la muñeca que indicaba su información y estaba junto a una camilla. En el fondo, también se observa a una mujer que trabaja en el área de la salud.

“¡Prontito nos vemos! Como dice el papa: recen por mí. Un bonito domingo”, escribió junto a la fotografía.

Algunos creen que el motivo del descanso de Alejandra Giraldo no son solo sus vacaciones, sino también algunos procedimientos médicos que ya tendría programados desde hace un tiempo.

Por ahora, la presentadora no ha vuelto a publicar nada más al respecto en sus redes, pero sus seguidores ya le han estado enviando mensajes deseándole que todo le salga bien.

La presentadora de Noticias Caracol realizó un anuncio que dejó preocupados a sus seguidores. Fotografía por: Instagram

Andrés Montoya, de Noticias Caracol, se confiesa sobre su divorcio

Andrés Montoya es el reemplazo de Juan Diego Alvira en Noticias Caracol y desde ya ha mostrado lo bien que le va, incluso se roba suspiros y piropos en redes sociales. Anteriormente se encargaba de dar las noticias de Antioquia y sus alrededores, pero desde octubre del año pasado le llegó la propuesta de mudarse a Bogotá.

Montoya dio recientemente una entrevista en Día a Día y confesó que lo más difícil de haber cambiado de ciudad fue dejar a Pedro, su único hijo, que en poco tiempo cumplirá los cuatro años de edad.

“Fue lo que más me costó al tomar la decisión. Yo me separé hace casi seis meses. En ese proceso, el que más me puso a pensar fue mi hijo. Aunque también tomé la decisión de darme una oportunidad”, expresó Andrés Montoya.

Esto demuestra que en el segundo semestre del año pasado la vida del antioqueño experimentó un cambio casi rotundo, no solo se acabó la relación de 11 años que sostuvo con su expareja, con quien estuvo casado 8 años y duraron tres de novios, también tuvo que mudarse por la nueva oportunidad que le había llegado.