“Qué vejez tan h…”: Majida Issa recuerda con dolor la muerte de Teresa Gutiérrez

Majida Issa es una de las actrices más reconocidas de Colombia. La artista ha estado en una diversidad de producciones que la han posicionado en el corazón de aquellos que han visto telenovelas como La vendedora de rosas, Sin senos si hay paraíso y La ronca de oro.

Su talento la ha llevado a otros escenarios fuera de la pantalla de televisión, pues, hizo parte de Planchando el despecho, un show de música que vio en el Teatro Astor Plaza de Bogotá.

Lo anterior, le ha acarreado congregar una diversidad de fanáticos que diariamente están atentos a los nuevos proyectos de Majida y además, de lo que sucede en su entorno personal y los problemas que la pueden rodear.

Majida Issa es una de las actrices más reconocidas de la industria. Fotografía por: Instagram @majidaissa

Recientemente, la artista hizo parte de una entrevista que se viralizó al relatar, de primera mano, cómo fue la muerte de su abuela, la icónica actriz Teresa Gutiérrez. ¿Qué fue lo que contó?

¿Cómo murió Teresa Gutiérrez?

Majida, proveniente de San Andrés, tiene como madre a Yllia Bellotto, quien a su vez es hermana del reconocido actor Miguel Varoni. Esta conexión familiar le brindó a Issa la oportunidad de tener una relación cercana con la legendaria actriz Teresa Gutiérrez, figura emblemática de la televisión colombiana.

Gutiérrez falleció el 9 de marzo de 2010 por causas naturales y aquel día, Majida se encontraba con ella. Por ello, en un encuentro con el programa Se dice de mí contó cómo fueron aquellos últimos momentos de su abuela.

“Ella ese día había estado enfermita del estómago, malestar, el estómago muy inflamado. Me fui a acompañarla”, recordó. Por las condiciones en que la vio decidió pedir ayuda médica, aunque Teresa había expresado que no quería pasar tiempo en el hospital.

“Me hizo un chiste y me dijo: ‘Qué vejez tan h…’ [...]. Si este va a ser el último día de su vida, que no llegue la ambulancia. Y llamé la ambulancia”, añadió la sanandresana. “Puso su cabecita en mi hombro, nos agarramos de las manitos. Me apretó la manito y se fue”, finalizó.