¿Shakira sería demandada por Piqué? Esto dijo abogado del exjugador

La opinión pública ha podido ver varios detalles de la separación entre Shakira y Piqué. Incluso, se han conocido varios detalles de las decisiones que tomó el exjugador del Barcelona, luego de su separación con la colombiana.

Ahora, periodistas internacionales se refirieron a un asunto que está generando polémica entre la opinión pública, pues está relacionado con el video del reciente sencillo de la colombiana ‘Acróstico’.

¿Shakira sería demandada por Piqué?

Este jueves se conoció la posible reacción del padre de Sasha y Milán, sobre la participación de lo menores en el video del nuevo sencillo de la barranquillera.

Portales como Europa Press acudieron a las fuentes directas que rodean al futbolista para saber si esto podría acarrear problemas legales para la intérprete de ‘TQG’, teniendo en cuenta las supuestas demandas que habrían en su contra.

El medio mencionado, decidió dirigirse a Ramón Tamborero, abogado de Gerard Piqué, intentando conocer detalles reales y verídicos de los movimientos que realizaría el español en contra la colombiana.

El representante legal de Piqué, aprovechó para aclarar que no tenía conocimiento de que el exjugador fuera a tomar alguna acción, esto teniendo en cuenta las cuentas legales de la colombiana.

“No he valorado todavía el tema, en todo caso, serán los abogados que ellos escojan y consideren si estaba bien o mal hecho”, dijo.

Tamborero, enfatizó en que ese tipo de respuesta deberían buscarla del propio empresario, pues era el único que podría hablar a ciencia cierta del tema.

“Lo mejor sería que intentaras contactar con él, él los podrá informar de una forma más directa, no estoy en condiciones para dar ningún tipo de información sobre estos aspectos”, dijo ante las cámaras de Europa Press.

Igualmente, agregó: “Yo no puedo decirte si eso es así o no, en todo caso, tendrías que preguntarle a él directamente”

El abogado afirmó que desconocía la verdad sobre si Piqué no sabía que sus hijos harían parte del video de ‘Acróstico’, por lo que fue claro en afirmar que no podía dar respuesta sobre el tema.

“No puedo revelar información del contenido del convenio por un secreto profesional”, comentó, a lo que después añadió: “No puedo contestar a esto, no he tenido la oportunidad de poderlo constatar, de verdad. Gracias”, puntualizó.

Por su parte, el portal a través de un clip destacó la ética profesional del representante legal de Piqué señalando: “Sin revelar nada, el abogado no ha confirmado ni ha desmentido que el exfutbolista vaya a demandar a la cantante”