‘Plis’ de Camilo y Evaluna: ¿confirman embarazo? Letra completa de su canción

Camilo y Evaluna son una pareja de cantantes que se han convertido en una de las más queridas por el público. Su historia de amor, que comenzó cuando eran adolescentes, es un ejemplo de que el amor verdadero existe.

Desde que comenzó su relación, no han tenido reparos en compartir su amor con el mundo y sus redes sociales están llenas de fotos y videos de su vida juntos. Además, un año después de casarse dieron la bienvenida a su primera hija, Índigo.

Recientemente, la pareja ha lanzado una nueva canción y muchos especulaban que podría anunciar la llegada de su segundo hijo. ¿Qué dice la letra? Acá te la dejamos para tu mismo saques conclusiones.

Letra de ‘Plis’ de Camilo y Evaluna

Todos los fanáticos del colombiano y la venezolana estaban expectantes al lanzamiento de su nueva canción. Por ello, acá te dejamos la letra de la tonada para que puedas cantarla a todo pulmón:

Verso 1

No hay necesidad de ver con una lupa para ver mis defectos

Que de montañas se agrupan

No me los tengas en cuenta

que comparado con lo que siento por ti, son una cosa diminuta

Toda mi casa se llenó de grietas, es demasiado el amor

Y hasta que se revienta despacio

Que estoy vendiendo todo lo que tengo para hacer más espacio

Dime qué estamos esperando

Que ya se asoma el futuro

Lo vi en la esquina doblando

Coro

Vayámonos de acá, plis... a nuestro lugar feliz

Al lado del mar y dejemos todo atrás

Vayámonos de acá, plis... a nuestro lugar feliz

Al lado del mar

Contigo no me falta nada, contigo no me falta nada

Verso 2

Y si en nuestra casa es lo que te preocupa

Si tú quieres me leo un libro de arquitectura, pero no vale la pena

Que no conozco nadie mejor que yo haciendo castillos de arena.

Dime qué estamos esperando

Que ya se asoma el futuro

Lo vi en la esquina doblando

Coro

Vayámonos de acá, plis... a nuestro lugar feliz

Al lado del mar y dejemos todo atrás

Vayámonos de acá, plis... a nuestro lugar feliz

Al lado del mar

Contigo no me falta nada, contigo no me falta nada

Final

Plis, que me va a faltar bebé (No me falta nada)

Un masajito y unas trencitas en, la playita mi amor (No me falta nada)

Entre castillos de arena seré tu rapunzel (No me falta nada)

Tengamos 10 muchachitos y que tengan tus ojitos