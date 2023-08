Carlos Vives y su polémico comentario sobre la niñez: “construimos esclavos”

Uno de los artistas más grandes en representación del folclor de Colombia es Carlos Vives. El cantante, actor y compositor lleva muchos años de carrera y con su obra musical ha dejado en alto el nombre de su tierra natal.

Gracias a esos años de trabajo, el intérprete ha logrado mantener su carrera con éxito, siendo fiel a su estilo y a su aporte para la sociedad.

¿Qué dijo Carlos Vives?

El samario se ha esmerado para resaltar la cultura colombiana y al mismo tiempo resaltar su mensaje para mantener una buena sociedad.

Si bien, Carlos Vives pocas veces se refiere a temas que generen polémica, esta vez decidió hacerlo, pues a través de su gira y sus canciones nuevas, quiere seguir generando empatía y reflexión.

Carlos Vives dejó sin palabras a seguidores, al hablar sobre la niñez y el tipo de educación que están recibiendo. Esto dijo. EFE/EPA/CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH Fotografía por: CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH

El cantante es noticia hoy debido a una reflexión que realizó, sobre la educación que están teniendo ahora las generaciones más jóvenes, de la mano con las nuevas tecnologías.

El interprete de ‘Besos en cualquier horario’, es padre de cuatro hijos y dejó muy clara su postura y preocupación frente al tema.

Dijo en que siempre piensa que hacer “música pensando en que sea para todos” y destacó que no se puede subestimar “el poder educador de las cosas que están en los medios masivos de comunicación”.

Igualmente, dijo “los antivalores son cosas que un educador no quiere para un niño, para un joven que está en proceso de formación, cuando se está cultivando”.

En su reflexión, también ahondó en los riesgos que hay sobre los niños que pierden la curiosidad de las cosas, por culpa de las nuevas tecnologías.

“Hoy no nos importa que el niño lea, que el niño escriba, que el niño piense. Sino darle todo a través de los dispositivos electrónicos y que no se pregunte, no se cuestione. Y eso no puede ser, porque si no construimos esclavos”, aseveró.

El intérprete de 62 años, aseguró que hoy más que nunca, sí le presta atención a los mensajes que deja su música y el arte, pues sí bien la libre expresión es un derecho, también se debe cuidar mucho lo que están consumiendo los jóvenes a través de las redes sociales y las pantallas.

“Creo que nuestra música y nuestra tradición merecen no quedarse como una pieza de museo, sino ir adelante. Ese fue mi pensamiento hace 30 años, sin pensar que tan lejos iba a llegar. Estaba feliz de ser auténtico con lo que hacía”, relató.