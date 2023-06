Jorge Rausch dio sentidas declaraciones sobre su esposa: ‘me costó el matrimonio’

Por supuesto que al estar de regreso ‘MasterChef Celebrity’ uno de los nombres que vuelve a ser muy mencionado es el de Jorge Rausch. Además de sus restaurantes y diversos proyectos, cuando regresa como uno de los jurados de este exitoso formato despierta muchas curiosidades entre la audiencia, sobre todo hablando de detalles personales.

El reconocido chef tiene una relación romántica muy estable con la modelo Nathalie Monsalve, con quien se lleva 25 años. A propósito de este tema, él estuvo presente en el programa ‘Lo Que Dura un Tinto’ y habló de pareja anterior.

¿Quién es la exesposa de Jorge Rausch y por qué terminaron?

Al bogotano le preguntaron si se arrepentía de algo en su vida y él aprovechó para hablar de su matrimonio con la arquitecta Orit Feldman, la madre de sus dos hijas.

Jorge Rausch confesó que sí hay algo de lo que se arrepiente, indicó que hubo una temporada en la que estaba trabajando mucho y terminó descuidando su antigua relación, por estar entregado al mundo laboral, dejó de lado el personal y todo terminó derrumbándose.

Asimismo, el jurado de MasterChef recordó que trabajar de esta manera le robó tiempo de calidad con sus hijas y no fue fácil resarcirse de este error. Entonces dejó claro que si tuviera la oportunidad le hubiera gustado compartir más con su familia.

“Yo me arrepiento de haber trabajado tanto porque uno descuida a la familia. Eso me costó posiblemente mi matrimonio y mucho tiempo con mis hijas, y reparar eso no fue fácil. Encontrar ese balance es muy difícil, cada uno tiene el suyo y nunca es perfecto. Si pudiera volverlo a hacer, le habría dedicado más tiempo a la familia”, fueron las emotivas palabras de Rausch.

Más adelante le preguntaron a Jorge Rausch si a pesar de lo errores cometidos era feliz, él contestó afirmativamente, mencionó que si no hubiera trabajado tan duro no se habría convertido en quien es hoy, entonces está tranquilo con su pasado, esto expresó:

“Sí, muy feliz. Yo antes no era tan feliz. Creo que he hecho el camino bien, disfruto la vida, me dedico tiempo a mí y a mis hijas, hago lo que me gusta y lo que no, pues no lo hago. No todo el mundo se da ese lujo”, concluyó.