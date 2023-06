El importante reconocimiento internacional que le hicieron al chef Rey Guerrero

¡Un gran triunfo para Colombia! El chef Rey Guerrero, destacado por su obra que enaltece la cultura del Pacífico nacional, obtuvo el reconocimiento “Manos negras, cocina con tradición 2023″ en el cuarto encuentro afrolatinoamericano de cocina y gastronomía en Lima, Perú.

Este logro se da las personas que promueven la cocina y gastronomía de la diáspora africana en América Latina y es auspiciado por el Congreso de la República del Perú, Ministerio de Cultura (MINCETUR), PROMPERÚ y la Corporación de Institutos Superiores IPT.

En su extensa y prodigiosa carrera, el cocinero caleño con raíces en Buenaventura (que tiene su propio programa en Telepacífico) ha tenido un muy valorable objetivo, demostrar la riqueza de los sabores colombianos, específicamente de la región Pacífica de nuestro país. Pero no habla de solo él mismo, él también destaca que junto a él todo hay un equipo, su esposa y todas las personas, proveedores y colaboradores, que hacen este sueño posible, así se nota en una de las paredes de su restaurante que incluye diversos personajes importantes para él.

Cromos conversó con Rey Guerrero, habla de todo lo que le hace sentir este importante reconocimiento, cómo la cima es inalcanzable para los chefs y un llamado a los colombianos para que verdaderamente aprecien su propia riqueza cultural.

Cromos: ¿Para ti que representa obtener de nuevo este reconocimiento internacional?

Rey Guerrero: Es el premio al esfuerzo de muchos años, es la segunda vez que CITUR Perú me otorga un reconocimiento como este. Yo creería que el reconocimiento que se hace por fuera es mucho más fuerte que el que se hace localmente, a nosotros nos ven de una manera diferente a cómo nos vemos nosotros, por fuera valoran muchísimo más las cosas nuestras que nosotros mismos.

Para mí es demasiado orgullo, para la comunidad del Pacífico, para la gastronomía del Pacífico, pero también es decirle a la gente que aquí tiene una gastronomía tan diversa y tan rica como la nuestra, que miren un poco más acá al interior que acá hay cosas maravillosas, si lo premian a uno por fuera acá también deben hacer esos reconocimientos, no a mí, pero hay muchos cocineros que están en esa labor de enaltecer la gastronomía colombiana, la cultura colombiana, hay muchas expresiones culturales que están como por allá, trabajándolas por allá, entonces cuando ya ocurren estas cosas por fuera ahí sí le paran bolas a lo que hay acá adentro.

C: ¿Qué crees que le falta al colombiano para apreciar realmente su cultura?

RG: Yo creo que hace falta más difusión, pero una difusión muchísimo más contundente, no se puede quedar solamente en la información muy vaga, muy por encima de lo que se está haciendo. La gastronomía del Pacífico, después de muchísimos años de estarla mostrando, hoy en día se está valorando, los productos del Pacífico, el Viche, el arrechón, la Tomaseca.

Pero no solamente ocurre con lo nuestro, los campesinos, las papas nativas, ahora se están valorando, ahora están valorando un poquito más la labor de esas personas que se mueven demasiado para que nosotros tengamos estos productos aquí en la mesa. Entonces yo diría que poner en contexto lo que hay aquí y nosotros enamorarnos de lo nuestro, cuando el colombiano de a pie ame lo que es nuestro, y los cocinemos le demos valor a lo que realmente importa que es la gastronomía ancestral, las nuevas tendencias son bacanas, pero si no hubiese gastronomía ancestral no hubiera esas nuevas tendencias. Hay que darles valor a esos campesinos, a todas esas mujeres que por años han venido haciendo esta bella labor de producir alimentos.

C: ¿Qué le dirías a los emprendedores y cocineros que quieren enaltecer la cultura del Pacífico colombiano?

RG: Hay que seguir trabajando porque tenemos una riqueza cultural inmensa, una gastronomía inmensa, hay que seguir trabajando, no hay que desfallecer, porque no hay reconocimiento no se debe tirar la toalla, esas son grandes fortalezas que debe tener uno para que las propuestas locales funcionen, miren primero lo suyo, ubiquen sus productos.

Yo les diría a esos nuevos cocineros que ubiquen sus regiones, conozcan sus regiones y luego láncense a conocer el mundo. A los cocineros que ya tenemos un camino, seguir trabajando por los productos nuestros, por fortalecerlos cada día más, cada reconocimiento, cada premio, es una demostración de ese esfuerzo que se ha hecho. A los empresarios y al Gobierno, que se fijen muchísimo más en lo local.

C: Ahora que estás en un gran punto en tu carrera, ¿cómo mantener este buen momento?

RG: Yo creo que son escalones que uno va alcanzando, estos son reconocimientos al trabajo que uno ha hecho, la cima todavía está muy alta, yo creo que ni al más reconocido chef puede decir: ‘ya, llegué, estoy en la cima’, no lo creo. Sería seguir creciendo, seguir trabajando con humildad, reconociendo las personas que de verdad se les debe dar el valor, ser feliz, yo soy feliz, a mí me preguntan: ‘¿cómo define la felicidad?’ y yo la defino como tranquilidad, entonces tener esa tranquilidad o llegar a la cima tranquilo, esa es la definición.