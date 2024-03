¿Pulla de Carolina Cruz a ‘La Casa de los Famosos’? Así promocionó ‘El Desafío’

Actualmente, en las noches de RCN es posible ver La casa de los famosos. La producción no compute con un programa similar pues aún, en Caracol Televisión no se ha estrenado el tan esperado Desafío: the box

De hecho, muchos se han preguntado cuándo se estrena el reality que reúne a participantes que miden su fuerza y capacidad mental.

Puedes leer: Mira el listado de las 9 mujeres que han ganado ‘El Desafío’

El famosos programa regresaría con una nueva edición cargada de adrenalina y emociones. Los participantes, conocidos como “superhumanos”, se enfrentarán a pruebas físicas y mentales que pondrán a prueba su resistencia, fuerza y determinación.

'El Desafío' es uno de los programas más vistos de la televisión colombiana. Fotografía por: Instagram @desafiocaracol

¿Cuándo empieza ‘El Desafío’?

El 1 de abril de 2024 marcará un día histórico en la televisión colombiana: dos titanes de la programación se enfrentarán en una batalla épica por el rating.

Lee también: ¿Dónde se hará ‘El Desafío’ 2024? Andrea Serna reveló la locación oficial

Por un lado, Caracol Televisión presentará el estreno de El Desafío XX, la esperada vigésima temporada del reality más extremo de Colombia. Con nuevos participantes, pruebas desafiantes y una producción renovada que promete cautivar a la audiencia.

Por otro lado, RCN pondrá en juego La Casa de los Famosos, el cual ha cautivado al público con sus intrigas, romances y polémicas. De hecho, es posible que esa semana, nuevos concursantes se sumen al encierro, intensificando la competencia y las emociones.

En medio de este panorama, Carolina Cruz, presentadora de Día a Día, aprovechó sus redes sociales para lanzar una posible crítica a la producción de Nuestra Tele.

Puedes leer: Carolina Cruz elevó la temperatura en ‘Día a Día’ con sensual atuendo

Cruz, de 44 años y con más de 7 millones de seguidores en Instagram, compartió en sus historias un video promocional de El Desafío, juanto a él escribió: “Contando los días para disfrutar de la TV bien hecha”, una frase que muchos han interpretado como una crítica a La Casa de los Famosos.

Lo cierto es que la publicación de Carolina ha calentado el ambiente de cara al estreno de la producción emblemática de Caracol, que se emitirá este lunes 1 de abril.