LCDLF: Sandra estalla contra Isabella por su decisión de quedarse con Juan David

La casa de los famosos comenzó con una temporada llena de emociones, drama y sorpresas. Varias celebridades conviven bajo el mismo techo, completamente aislados del mundo exterior, y son grabados las 24 horas del día.

Los televidentes pueden ser testigos de cada momento de la convivencia, desde las risas y las bromas hasta las discusiones y los enfrentamientos. De hecho, recientemente el reciento se vio envuelto en una situación de gran tensión.

Lo anterior, después que Isabella fuera escogida como la líder de la semana y tuviera que escoger con quien compartir su habitación privada. La decisión fue: Juan David, con quien ya había tenido algunos roces al pensar que él tenía atracción por ella.

Isabella Santiago, Juan David Zapata y Sandra Muñoz Fotografía por: Canal RCN

¿Qué pasó en ‘La casa de los famosos’ hoy?

“La persona que voy a escoger es una cuestión de conciliación y es Juanda…”, dijo Isabella cuando escogió al influencer para que se quedara a dormir con ella.

El participante, visiblemente sorprendido y descontento, no pudo ocultar su desagrado ante la decisión de Isabella. Inmediatamente, y con cierto tono de incredulidad, preguntó si era obligatorio compartir la habitación privada con ella.

Las presentadoras, con firmeza, le recordaron que la decisión del líder era inapelable, incluyendo la elección de su compañero de habitación.

Esta decisión escaló tanto en el interior de la casa, que las reacciones alrededor no se hicieron esperar. Por ejemplo, Karen y La Segura, comentaron que había sido una elección polémica y que tal vez, no fue la mejor pues Sandra se sintió irrespetada.

La situación tiene ese gran nivel de tensión ya que Sandra y Juan David comenzaron una relación en el interior del programa. Además, había un antecedente en el que se creía que él estaba pretendiendo a Isabella y tuvo que aclararse para que no hubiera mal entendidos.

Por lo anterior, una de las más sorprendidas con la determinación de Santiago fue Sandra quién no dudó en expresarle a Isabella su molestia al no respetarla.

“No quedaste bonita porque tú sabes que Juan David tiene una relación, algo con otra mujer acá, yo pienso que a ti no te hubiera gustado eso… es ponerse en el lugar de las mujeres”, le dijo.

Isabella le contestó que esta decisión también era un desafío para él. Frente a las cámaras y al público del programa, él tenía la oportunidad de demostrar que podía compartir la habitación con otra persona sin que esto afectara su relación.

A solas, lejos de Santiago, Sandra se desahogó con sus amigas entre lágrimas. No podía creer lo sucedido y la llenaba de impotencia. No comprendía cómo podía tener el corazón de hacerle algo así a otra mujer. Se sentía traicionada y herida por la actitud de Isabella.

“Como una mujer le hace algo así a otra mujer, o sea no por Juan, pero como uno no se pone en el lugar de mujer, respétese ella y respete a otra dama, eso es una bajeza, eso no lo hace una dama… él no, él no me importa, es otra cosa, pero ella como dama…”, dijo Muñoz llorando.

“En la mañana nos sentamos como damas y le dije no pasa nada, cuenta con mi amistad, no entiendo como una dama le hace eso a otra dama, en mi cabeza no me cabe”, añadió.