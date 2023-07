“Qué cambio”: Carolina Cruz y la sorpresiva dedicatoria pública a Jamil Farah

Carolina Cruz ha estado en los titulares de los medios, después de que su nuevo romance se diera a conocer e incluso ella misma lo confirmara.

Se trata del piloto Jamil Farah, con quien se le ha visto en varios eventos como el Festival Estéreo Picnic, y en otros conciertos en los que a la pareja se ha mostrado muy cómoda y encantada.

¿Qué dijo Carolina Cruz?

Los seguidores de la presentadora no le han perdido la pista a cada una de las publicaciones que hace en sus redes sociales, con el fin de establecer conexiones y confirmar, aún más, que la relación va viento en popa.

Aunque al iniciar su relación, ambos fueron muy cautelosos, ahora ya viven su noviazgo de forma más tranquila y sin pensar en el qué dirán.

Ahora, la caleña publica de vez en cuando una imagen o un estado de Instagram relacionado con su nuevo amor y lo bien que le ha sentado este nuevo ciclo.

Recientemente, Cruz decidió publicar una imagen junto a Jamil en lo que parece un evento social. Allí ambos están posando en una terraza un poco abrazados y relajados como pareja.

Sin embargo, lo que llamó la atención fue el corto mensaje con el que acompañó la imagen y la canción con la que decidió complementarla.

“210 y … @jamil_farah”, escribió, agregándole un emoji de un ninja, un avión, un piloto de avión y un corazón, símbolo de su amor.

La canción que agregó fue la ya conocida LaLa, de Mike Towers. Allí resaltó la letra “a ti yo sola no te dejaré. Me enchulé la primera vez que la vi. Me enamoré cuando con ella bailé, desde hace rato se quería pegar. Puso la espalda contra la pared y si yo bajo sabe qué le haré”.

Teniendo en cuenta ello, no hay duda que la relación va muy bien y pasan por un muy buen momento con todo y sus ocupadas agendas.

Jamil Farah: ¿Quién es?

Para los que se preguntan quién es el hombre que hoy por hoy tienen enamorada a la presentadora de Día a Día, su nombre es Jamil Farah y es piloto.

Sin bien ninguno de los dos ha hablado abiertamente de su relación y se han resguardado en su privacidad, estas imágenes emocionaron a varios seguidores de la presentadora, pues aseguran que se ve feliz y tranquila.

En entrevista con Eva Rey, la también empresaria confesó que había alguien con quien se estaba conociendo y que esto la tenía contenta, por lo que esperaba que esta nueva oportunidad en el amor funcionara poco a poco.

Aunque ella no dio ningún nombre, esta no fue la única vez que se le vio con el piloto, pues en una ocasión anterior, también compartieron durante un concierto de Romeo Santos, que se realizó en el Movistar Arena.

Lo cierto es que la pareja luce muy feliz y eso es lo que más le alegra a todos sus seguidores y amigos cercanos.