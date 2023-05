“Qué inconsciente”: Fuertes críticas a Goyo por usar un animalito en pleno show

En 2022 la cantante, compositora y rapera colombiana Gloria “Goyo” Martinez, del trío ganador del Latin Grammy y nominado al Grammy, ChocQuibTown lanzó su carrera solista con la serie documental En Letra De Otro de HBO y un álbum del mismo nombre.

Te puede interesar: ¿Shakira sería demandada por Piqué? Esto dijo abogado del exjugador

Te invitamos a leer más contenidos como este aquí

Producido por Sony Music Latin y Kree8 bajo la dirección de Simon Brand, el especial presentó a Goyo como la primera mujer en protagonizar un capítulo de la serie de HBO En Letra De Otro, interpretando sus canciones favoritas como Oye Cómo Va de Tito Puente, Antología de Shakira, y Summertime de Ella Fitzgerald, transportando con su voz a los paisajes de su pueblo nativo Condoto en Chocó.

Goyo: ¿Por qué está siendo criticada?

Sin embargo, esta vez el nombre de la colombiana no está en los titulares por algo directamente relacionado con una canción o alguna presentación, sino por la última actuación en tarima que tuvo.

En su presentación para los premios ‘Nuestra Tierra’, la arista esperaba que lo que fuera noticia fueran sus canciones e interpretación, sin embargo, las redes se llenaron solo de una imagen y de un momento.

Se trata de un corto video que se dio a conocer a través de Twitter, en el que se ve a Goyo interpretando unan de sus canciones, mientras está sentada en una silla.

Allí a su lado, tenía con una cuerdita a un gato negro el cual estaba sentado mirándola a ella, mientras sonaba música, Sin embargo, no es un secreto que para cualquier animal este no es un espacio tranquilo ni propicio para estar.

Una vez ella le dio la cuerda del gato a una de sus bailarinas, este echó su cuerpo para atrás, quedando un poco ajustado del collar.

La bailarina al ver que el gato no iba a ceder y que lo iba a terminar ahorcando un poco, decidió acercarse hacia él y levantarlo para sacarlo del escenario.

Ante la publicación del video, las críticas no se dieron a esperar, pues los usuarios de las redes no le vieron un buen sentido a la participación del animal en el escenario.

“Muy mal esto de usar el gato en tarima, tenaz Goyo”; “Muy mal Goyo subiendo al escenario a un gatito, aturdido y asustado”; “Pero qué les pasa, no entiendo cuál era el fin”; “Ay no, de verdad que los artistas se pasan, en ese habiente ruidoso no pueden estar los animalitos”; “Pobre gato soportando el sonido de la banda y todo, ellos son sensibles”; “Oigan no, los directores de shows no deberían permitir esas cosas”; “Oigan eso va de la mano de los organizadores, alguien le dijo algo?”; “No Goyo muy defensora de derechos pero aquí con el pobre animal de pifiaste terrible”, fueron algunos comentarios.