¿Qué pasó con Maritza Rodríguez? Fanáticos cuestionan el uso constante de peluca

Maritza Rodríguez ahora conocida como Sarah Mintz, es una de las actrices más exitosas a nivel nacional e internacional, se le conoce por producciones como ‘Silvana sin Lana’, ‘Perro Amor’, ‘Pecados Ajenos’, ‘Rafael Orozco, el ídolo’, ‘Milagros de Amor’ y muchas más.

Te puede interesar: “Tenía yo que quererme”: Andrés Cepeda revela un episodio difícil de su infancia

Aquí encuentras más contenidos como este

Sin embargo, la reconocida actriz cambió su nombre a Sarah Mintz, debido a que se convirtió al judaísmo por su esposo y propias creencias, además, dejó las telenovelas en 2017.

¿Qué pasó con la actriz Maritza Rodríguez (Sarah Mintz) ?

Desde que decidió alejarse del entretenimiento, Sarah Mintz o Maritza Rodríguez, ha estado compartiendo contenido sobre sus viajes y su estilo de vida actual.

Sin embargo, con su conversión años atrás al judaísmo, muchas cosas cambiaron en su vida, entre ellas la forma en la que se muestra en público.

La exestrella de Telemundo usa pelucas u otros accesorios para cubrir su melena en todo momento, de hecho, recientemente, publicó un video en el que mostró cómo le estaban cortando una de ellas y le acomodaban el look para que fuera más de la mano con su estilo y belleza.

Frente a este tema y a la duda sobre por qué usa tantas pelucas y no quiere mostrar su pelo real, la actriz respondió a ello, tiempo atrás.

En una transmisión en vivo Sarah señaló: “Mucha gente me pide ese video de contarles por qué me cubro el pelo, pero es que es tan profundo y tengo que prepararlo muy bien porque yo lo puedo explicar con mis propias palabras, pero es una responsabilidad muy grande decir estas cosas. No es para convencer a nadie, simplemente que hay un argumento tanto lógico como no lógico. Pero es un precepto de la Torá que la mujer judía casada debe cubrirse el pelo”.

Igualmente, para ese momento aclaró: “Sé que hay muchas mujeres judías que no lo hacen, pero no lo hacen por todas las razones que quieras que nadie les puede discutir; pero que es de la Torá y uno lo tiene que hacer lo tiene que hacer, lejos de que si eres ortodoxo o no”.

“Este no es mi pelo, ustedes saben muy bien que yo no muestro mi pelo hace como tres años”, respondió a una seguidora.

Teniendo en cuenta ello, la actriz decidió seguir al pie de la letra lo que dicta su religión y por ello, desde hace un tiempo viene ocultando su cabello con pelucas u otros accesorios.